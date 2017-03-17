АИФ утвердил новую среднерыночную цену 1 кв. м. жилья, приобретаемого в ипотеку

Наблюдательный совет ОАО "Азербайджанский ипотечный фонд" (АИФ) обсудил текущую ситуацию, связанную с выдачей ипотечных кредитов.
"16 марта состоялось очередное заседание Наблюдательного совета АИФ. На нем обсуждались текущая ситуация в сфере ипотечного кредитования, условия по кредитованию", - отмечается в сообщении общества.
По итогам обсуждений, было принято решение внести изменения в бюджет АИФ на 2017 год.
Кроме этого, НС утвердил новую среднерыночную цену 1 кв. м. жилья, приобретаемого за счет ипотечного кредита. При этом общество не указывает эту цену.
АИФ создан в декабре 2005 года и в марте 2006 года приступил к выдаче ипотечных кредитов. Выдача социальной ипотеки в Азербайджане началась с 2007 года. АИФ с 1 июня 2009 года возобновил процесс выдачи ипотечных кредитов на коммерческих условиях. При этом на коммерческих условиях ипотечные кредиты выдаются за счет средств, привлекаемых фондом от выпуска собственных облигаций.
Ипотечные кредиты на коммерческих условиях выдаются в манатах и только гражданам Азербайджана. Кредиты выдаются на срок от 3 до 25 лет, максимальный размер кредита не должен превышать 100 тыс. манатов, кредит выдается по ставке не более 8% годовых.
Из госбюджета финансируется лишь социальная ипотека. Ее максимальный размер составляет 100 тыс. манатов, ставка - не выше 4% годовых.
А.Азизов
Президент Алиев и Ваези обсудили реализацию коридора Север-Юг
Азербайджан обладает потенциалом для освобождения оккупированных территорий военным путем - премьер
Азербайджан, Казахстан и Россия в августе 2017 года проведут конкурс «Кубок моря-2017»
Антикоррупционное управление Азербайджана возбудило дело по фактам мошенничества на сумму более 24 тыс. манатов
В ДТП на дорогах Азербайджана за минувшие сутки погиб 1 человек – МВД
Суммарные инвестиции в программы развития регионов Азербайджана составили около 60 млрд манатов - премьер
Посол Израиля и глава ИВ Хачмазкого района Азербайджана обсудили сотрудничество в сфере туризма
Капремонт многоквартирных домов обойдется ИВ Гедабекского района в 767 тыс. манатов
Землетрясение произошло на северо-западе Китая близ границы с Казахстаном
Глава МИД Японии надеется на конструктивный характер предстоящих переговоров с Россией в формате "два плюс два" в Токио
Молдавия примет участие в Межпарламентской ассамблее СНГ вне зависимости от заявлений руководства парламента - президент
Президент Азербайджана в 2017 году посетит Венгрию
Я в восторге от Азербайджанской кухни – посол Латвии в Баку
Таллину в сотрудничестве с Баку будет легче установить контакты с Тегераном - временно поверенный Эстонии
AzMetco стал партнером Caspian Energy Forum Baku 2017
Банк ВТБ (Азербайджан) будет обслуживать клиентов и в праздничные дни
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»