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Финансы 17.03.2017 13:26

АИФ утвердил новую среднерыночную цену 1 кв. м. жилья, приобретаемого в ипотеку

Наблюдательный совет ОАО "Азербайджанский ипотечный фонд" (АИФ) обсудил текущую ситуацию, связанную с выдачей ипотечных кредитов.

"16 марта состоялось очередное заседание Наблюдательного совета АИФ. На нем обсуждались текущая ситуация в сфере ипотечного кредитования, условия по кредитованию", - отмечается в сообщении общества.

По итогам обсуждений, было принято решение внести изменения в бюджет АИФ на 2017 год.

Кроме этого, НС утвердил новую среднерыночную цену 1 кв. м. жилья, приобретаемого за счет ипотечного кредита. При этом общество не указывает эту цену.

АИФ создан в декабре 2005 года и в марте 2006 года приступил к выдаче ипотечных кредитов. Выдача социальной ипотеки в Азербайджане началась с 2007 года. АИФ с 1 июня 2009 года возобновил процесс выдачи ипотечных кредитов на коммерческих условиях. При этом на коммерческих условиях ипотечные кредиты выдаются за счет средств, привлекаемых фондом от выпуска собственных облигаций.

Ипотечные кредиты на коммерческих условиях выдаются в манатах и только гражданам Азербайджана. Кредиты выдаются на срок от 3 до 25 лет, максимальный размер кредита не должен превышать 100 тыс. манатов, кредит выдается по ставке не более 8% годовых.

Из госбюджета финансируется лишь социальная ипотека. Ее максимальный размер составляет 100 тыс. манатов, ставка - не выше 4% годовых.

А.Азизов

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Тэги: АИФ, ИПОТЕКА, УСЛОВИЯ


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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]