Суммарные инвестиции в программы развития регионов Азербайджана составили около 60 млрд манатов - премьер

Инвестиции из всех источников на реализацию в Азербайджане государственных программ по социально-экономическому развитию регионов составили около 60 млрд манатов, заявил премьер-министр Артур Раси-заде
«За последние 13 лет на решение социальных проблем 250 тыс. беженцев и вынужденных переселенцев были направлены средства на 5,2 млрд манатов», - сказал А.Раси-заде в пятницу в парламенте при обсуждении отчета правительства о деятельности в прошлом году.
По его словам, за 13 лет реальный ВВП Азербайджана вырос в 3 раза, номинальные доходы госбюджета – в 20 раз, инвестиции в основной капитал – в 3 раза, в том числе инвестиции в ненефтяной сектор – в 5,6 раза.
"За этот период экспорт ненефтяной продукции увеличился в 3,5 раза, номинальные доходы населения – в 8 раз", - добавил премьер.
А.Ахундов
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