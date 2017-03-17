Суммарные инвестиции в программы развития регионов Азербайджана составили около 60 млрд манатов - премьер

Инвестиции из всех источников на реализацию в Азербайджане государственных программ по социально-экономическому развитию регионов составили около 60 млрд манатов, заявил премьер-министр Артур Раси-заде

«За последние 13 лет на решение социальных проблем 250 тыс. беженцев и вынужденных переселенцев были направлены средства на 5,2 млрд манатов», - сказал А.Раси-заде в пятницу в парламенте при обсуждении отчета правительства о деятельности в прошлом году.

По его словам, за 13 лет реальный ВВП Азербайджана вырос в 3 раза, номинальные доходы госбюджета – в 20 раз, инвестиции в основной капитал – в 3 раза, в том числе инвестиции в ненефтяной сектор – в 5,6 раза.

"За этот период экспорт ненефтяной продукции увеличился в 3,5 раза, номинальные доходы населения – в 8 раз", - добавил премьер.

А.Ахундов