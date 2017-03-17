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17.03.2017 13:40

Суммарные инвестиции в программы развития регионов Азербайджана составили около 60 млрд манатов - премьер

Инвестиции из всех источников на реализацию в Азербайджане государственных программ по социально-экономическому развитию регионов составили около 60 млрд манатов, заявил премьер-министр Артур Раси-заде

«За последние 13 лет на решение социальных проблем 250 тыс. беженцев и вынужденных переселенцев были направлены средства на 5,2 млрд манатов», - сказал А.Раси-заде в пятницу в парламенте при обсуждении отчета правительства о деятельности в прошлом году.

По его словам, за 13 лет реальный ВВП Азербайджана вырос в 3 раза, номинальные доходы госбюджета – в 20 раз, инвестиции в основной капитал – в 3 раза, в том числе инвестиции в ненефтяной сектор – в 5,6 раза.

"За этот период экспорт ненефтяной продукции увеличился в 3,5 раза, номинальные доходы населения – в 8 раз", - добавил премьер.

А.Ахундов

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Тэги: РЕГИОНЫ, РАЗВИТИЕ, ИНВЕСТИЦИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]