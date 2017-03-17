В ДТП на дорогах Азербайджана за минувшие сутки погиб 1 человек – МВД

Один человек погиб в результате произошедших за минувшие сутки на территории Азербайджана двух дорожно-транспортных происшествий, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в МВД республики.

В зафиксированных ДТП пострадал еще один человек.

За сутки на территории республики было зафиксировано 87 преступлений, 33 из которых удалось раскрыть по «горячим следам».

По подозрению в совершении преступлений органы правопорядка задержали 68 человек.

Наряду с этим, были задержаны и переданы в следственные органы 39 человек, находящиеся в розыске.

Кроме этого, зафиксировано 14 фактов, связанных с незаконным оборотом наркотиков.

Ф.Исазаде