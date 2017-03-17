Глава МВД Турции грозит направлять в Европу по 15 тыс. беженцев ежемесячно

Турция способна каждый месяц отправлять в Европу по 15 тыс. беженцев, если ЕС продолжит недружественную политику в отношении Анкары, заявил глава турецкого МВД Сулейман Сойлу.
"Мы способны открыть дорогу для 15 тыс. беженцев, которых сейчас мы не посылаем (в Европу - ИФ) каждый месяц, и таким образом мы можем привести Европу в состояние шока", - сказал министр, которого цитируют местные СМИ.
"Европы, ты настолько храбра? Позвольте напомнить вам, что не можете играть в свои игры в регионе и при этом игнорировать Турцию", - отметил министр.
С.Сойлу также обвинил Европу в неспособности помочь Турции вступить в ЕС и отсутствии поддержки Анкары в ее борьбе с терроризмом.
Министр также заявил, что ФРГ и Нидерланды причастны к антиправительственным протестам в Турции в 2013 году, выступлениям курдов в октябре 2014 года и неудавшемуся военному перевороту в ночь на 16 июля в Турции.
Ранее турецкие власти уже намекали на возможность разрыва соглашения с Брюсселем о регулировании миграционных потоков в ЕС, которое было заключено 18 марта 2016 года.
Власти Нидерландов 11 марта запретили посадку в Роттердаме самолету с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу на борту. Министр планировал выступить на митинге в Роттердаме и рассказать соотечественникам о конституционных поправках, вынесенных на референдум 16 апреля в Турции.
Они также запретили выступление турецкого министра по делам семьи Фатмы Бетюль Сайян Кайя, которая приехала на машине из Германии и хотела встретиться с турецкой общиной.
Анкара в ответ направила Нидерландам две ноты протеста, а позже объявила о запрете въезда в страну посла Нидерландов в Турции, отменила все дипломатические рейсы из Нидерландов в Турцию и встречи на высоком уровне с голландскими представителями.
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