МИД Украины вызвал посла Сербии после поездки сербских депутатов в Крым

МИД Украины осудил поездку группы сербских парламентариев в Крым и пригласил посла Сербии в Украине для дачи объяснений по этому вопросу.

"Министерство иностранных дел Украины решительно осуждает поездку группы сербских парламентариев в оккупированный Крым", - сказала представитель МИД Марьяна Беца на брифинге в пятницу в Киеве.

М.Беца отметила, что сербские парламентарии нарушили украинское законодательство и международное право. По ее словам, депутаты открыто призывают к признанию вхождения Крыма в состав России и тем самым нарушают официальную позицию Сербии, которая поддерживает территориальную целостность Украины.

"МИД сегодня вызвал посла Сербии в МИД для дачи объяснений по этому вопросу", - сказала М.Беца.