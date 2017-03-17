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СНГ 17.03.2017 17:45

МИД Украины вызвал посла Сербии после поездки сербских депутатов в Крым

МИД Украины осудил поездку группы сербских парламентариев в Крым и пригласил посла Сербии в Украине для дачи объяснений по этому вопросу.

"Министерство иностранных дел Украины решительно осуждает поездку группы сербских парламентариев в оккупированный Крым", - сказала представитель МИД Марьяна Беца на брифинге в пятницу в Киеве.

М.Беца отметила, что сербские парламентарии нарушили украинское законодательство и международное право. По ее словам, депутаты открыто призывают к признанию вхождения Крыма в состав России и тем самым нарушают официальную позицию Сербии, которая поддерживает территориальную целостность Украины.

"МИД сегодня вызвал посла Сербии в МИД для дачи объяснений по этому вопросу", - сказала М.Беца.

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Тэги: УКРАИНА, КРЫМ, СЕРБИЯ, ДЕПУТАТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]