У берегов Ливии обнаружены тела трех моряков с затонувшего турецкого сухогруза

Тела трех членов экипажа турецкого сухогруза, затонувшего ранее у побережья Ливии, были найдены в пятницу возле береговой линии, сообщает Анатолийское агентство новостей.
Судно затонуло накануне при попытке встать на якорь в акватории ливийского порта Мисрата. Причиной кораблекрушения стал шторм.
На борту сухогруза находились 13 человек, семь из них были спасены ранее. Поиски еще трех членов экипажа продолжаются.
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