У берегов Ливии обнаружены тела трех моряков с затонувшего турецкого сухогруза

Тела трех членов экипажа турецкого сухогруза, затонувшего ранее у побережья Ливии, были найдены в пятницу возле береговой линии, сообщает Анатолийское агентство новостей.

Судно затонуло накануне при попытке встать на якорь в акватории ливийского порта Мисрата. Причиной кораблекрушения стал шторм.

На борту сухогруза находились 13 человек, семь из них были спасены ранее. Поиски еще трех членов экипажа продолжаются.