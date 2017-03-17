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Регион 17.03.2017 18:01

У берегов Ливии обнаружены тела трех моряков с затонувшего турецкого сухогруза

Тела трех членов экипажа турецкого сухогруза, затонувшего ранее у побережья Ливии, были найдены в пятницу возле береговой линии, сообщает Анатолийское агентство новостей.

Судно затонуло накануне при попытке встать на якорь в акватории ливийского порта Мисрата. Причиной кораблекрушения стал шторм.

На борту сухогруза находились 13 человек, семь из них были спасены ранее. Поиски еще трех членов экипажа продолжаются.

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Тэги: ТУРЦИЯ, ЛИВИЯ, КОРАБЛЕКРУШЕНИЕ, ЖЕРТВЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]