Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сообщил об аресте в Лондоне экс-руководителя "Укрспецэкспорта" Сергея Бондарчука, которого обвиняют в присвоении и растрате имущества в особо крупных размерах.

"В результате слаженного взаимодействия Генпрокуратуры с британскими коллегами 15 марта в рамках экстрадиционного процесса в Лондоне был взят под арест еще один "герой" Украины - экс-руководитель "Укрспецэкспорта" Сергей Бондарчук", - написал Ю Луценко в Фейсбуке в пятницу.