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АПК 17.03.2017 17:14

В Баку 19 марта откроется "зеленый маркет"

Министерство сельского хозяйства Азербайджана объявило об открытии 19 марта ярмарки «Agromall зеленый маркет», сообщает пресс-служба ведомства.

Минсельхоз отмечает, что ярмарка, которая будет действовать в 3-ем микрорайоне в Насиминском районе Баку, обеспечена всем необходимым оборудованием для удобства продавцов и покупателей.

«Фермеры, предприниматели и производители сельхозпродукции приглашаются в новую ярмарку для реализации своей продукции. Плата за место в «Зеленом маркете» у предпринимателей взиматься не будет»,- отмечается в сообщении.

Ф.Исазаде

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Тэги: МАРКЕТ, ЗЕЛЕНЫЙ, ОТКРЫТИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]