Министерство сельского хозяйства Азербайджана объявило об открытии 19 марта ярмарки «Agromall зеленый маркет», сообщает пресс-служба ведомства.
Минсельхоз отмечает, что ярмарка, которая будет действовать в 3-ем микрорайоне в Насиминском районе Баку, обеспечена всем необходимым оборудованием для удобства продавцов и покупателей.
«Фермеры, предприниматели и производители сельхозпродукции приглашаются в новую ярмарку для реализации своей продукции. Плата за место в «Зеленом маркете» у предпринимателей взиматься не будет»,- отмечается в сообщении.
Ф.Исазаде
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