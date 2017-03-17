Министерство сельского хозяйства Азербайджана объявило об открытии 19 марта ярмарки «Agromall зеленый маркет», сообщает пресс-служба ведомства.

Минсельхоз отмечает, что ярмарка, которая будет действовать в 3-ем микрорайоне в Насиминском районе Баку, обеспечена всем необходимым оборудованием для удобства продавцов и покупателей.

«Фермеры, предприниматели и производители сельхозпродукции приглашаются в новую ярмарку для реализации своей продукции. Плата за место в «Зеленом маркете» у предпринимателей взиматься не будет»,- отмечается в сообщении.

Ф.Исазаде