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Дальнее зарубежье 17.03.2017 18:26

Китай мало что делает для сдерживания Северной Кореи - Трамп

Президент США Дональд Трамп в пятницу обвинил Пекин в том, что он прикладывает мало усилий для решения северокорейской проблемы.

"Северная Корея ведет себя очень плохо. Они "играли" с Соединенными Штатами годами. Китай мало что сделал, чтобы помочь", - написал он в своем "Твиттере".

Ранее постпред США при ООН Никки Хейли заявила, что Соединенные Штаты не намерены возвращаться к шестисторонним переговорам по ядерной проблеме КНДР.

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон, совершающий азиатское турне, заявил о необходимости новых подходов к решению ядерной проблемы Корейского полуострова.

Р.Тиллерсон уже посетил Японию и Южную Корею, и в выходные будет находиться с визитом в КНР.

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Тэги: США, ТРАМП, СЕВКОРЕЯ, КИТАЙ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]