Китай мало что делает для сдерживания Северной Кореи - Трамп

Президент США Дональд Трамп в пятницу обвинил Пекин в том, что он прикладывает мало усилий для решения северокорейской проблемы.

"Северная Корея ведет себя очень плохо. Они "играли" с Соединенными Штатами годами. Китай мало что сделал, чтобы помочь", - написал он в своем "Твиттере".

Ранее постпред США при ООН Никки Хейли заявила, что Соединенные Штаты не намерены возвращаться к шестисторонним переговорам по ядерной проблеме КНДР.

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон, совершающий азиатское турне, заявил о необходимости новых подходов к решению ядерной проблемы Корейского полуострова.

Р.Тиллерсон уже посетил Японию и Южную Корею, и в выходные будет находиться с визитом в КНР.