Россия заняла 51 место в мире по числу безвизовых для своих граждан стран

Россия заняла 51 место из 219 в ежегодном Индексе визовых ограничений (Visa Restrictions Index), опустившись на три пункта с прошлого года, сообщается на сайте компании Henley&Partners.

Индекс визовых ограничений компании Henley & Partners представляет собой международный рейтинг стран по уровню свободы передвижения, которую они предоставляют своим гражданам. Иначе говоря, речь идет о количестве других стран, которые граждане указанной страны могут посетить без оформления визы. Для России этот показатель составляет в 2017 году 106.

Рейтинг составляется на основе анализа визовых правил для 219 стран и территорий мира. На протяжении четырех лет лидирующую позицию в рейтинге сохраняет Германия, причем в 2017 году количество стран с безвизовым въездом для граждан этой страны сократилось со 177 до 176. На втором месте, как и в прошлом году, расположилась Швеция с показателем 175 стран. Третье место разделили Финляндия, Италия, Испания, США и Дания (174 страны).

Россия в рейтинге занимает первое место среди стран СНГ и 51-е в мире. В прошлом году она занимала 48-е место, хотя стран с безвизовым доступом для россиян было меньше. Аналитики компании отметили позитивную тенденцию для безвизовых путешествий с российским паспортом: 102 страны - в 2015 году, 105 стран - в 2016, 106 стран - в 2017.

Страны-соседи России разместились в рейтинге следующим образом: Украина - 58 место, Казахстан - 67, Грузия - 68, Белоруссия - 70, Азербайджан - 74 место, отмечается в сообщении.