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СНГ 17.03.2017 18:48

Москва настроена на дальнейшее содействие укреплению армии и сил безопасности Афганистана - Лавров

Москва продолжит укреплять вооруженные силы Афганистана и содействовать обеспечению безопасности этой страны, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече в пятницу с советником президента Афганистана по национальной безопасности Ханифом Атмаром.

"У нас полностью сохраняется настрой на дальнейшее сотрудничество с Исламской Республикой Афганистан в торгово-экономической и в гуманитарной областях, в сфере содействия укреплению боеспособности афганских сил безопасности, афганской армии и в интересах укрепления безопасности страны", - сказал он перед началом встречи.

Ранее в пятницу состоялась встреча Х.Атмара с секретарем Совета безопасности РФ Николаем Патрушевым. На ней были рассмотрены вопросы двустороннего взаимодействия в сфере обеспечения международной и региональной безопасности, военного и военно-технического сотрудничества, а также на антинаркотическом треке, сообщили в пресс-службе СБ РФ

Там также сказали, что Н.Патрушев и Х.Атмар рассмотрели ситуацию в Афганистане и вопросы борьбы с террористической группировкой ИГИЛ (запрещена в РФ).

7 февраля глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва и Кабул заинтересованы развивать военно-техническое сотрудничество, российская сторона продолжит оказывать содействие в поставках и ремонте военной техники.

Россия помогала Афганистану в подготовке кадров для антинаркотических подразделений.

Кроме того, Россия поставляла вертолеты Афганистану вертолеты по контрактам с Пентагоном.

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Тэги: РОССИЯ, ЛАВРОВ, АФГАНИСТАН, УКРЕПЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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