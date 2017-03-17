Москва настроена на дальнейшее содействие укреплению армии и сил безопасности Афганистана - Лавров

Москва продолжит укреплять вооруженные силы Афганистана и содействовать обеспечению безопасности этой страны, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече в пятницу с советником президента Афганистана по национальной безопасности Ханифом Атмаром.

"У нас полностью сохраняется настрой на дальнейшее сотрудничество с Исламской Республикой Афганистан в торгово-экономической и в гуманитарной областях, в сфере содействия укреплению боеспособности афганских сил безопасности, афганской армии и в интересах укрепления безопасности страны", - сказал он перед началом встречи.

Ранее в пятницу состоялась встреча Х.Атмара с секретарем Совета безопасности РФ Николаем Патрушевым. На ней были рассмотрены вопросы двустороннего взаимодействия в сфере обеспечения международной и региональной безопасности, военного и военно-технического сотрудничества, а также на антинаркотическом треке, сообщили в пресс-службе СБ РФ

Там также сказали, что Н.Патрушев и Х.Атмар рассмотрели ситуацию в Афганистане и вопросы борьбы с террористической группировкой ИГИЛ (запрещена в РФ).

7 февраля глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва и Кабул заинтересованы развивать военно-техническое сотрудничество, российская сторона продолжит оказывать содействие в поставках и ремонте военной техники.

Россия помогала Афганистану в подготовке кадров для антинаркотических подразделений.

Кроме того, Россия поставляла вертолеты Афганистану вертолеты по контрактам с Пентагоном.