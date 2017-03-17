В Азербайджане возбуждено уголовное дело по факту самоубийства журналиста

Бакинская городская прокуратура возбудила уголовное дело по факту суицида, совершенного редактором агентства Teleqraf.com Мовлудом Абдуллаевым, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Генпрокуратуре.
"Уголовное дело возбуждено по статье 125 «Доведение до самоубийства» УК Азербайджана", - отметили в прокуратуре.
По предварительному заключению, самоубийство М.Абдуллаева связано со сложностями в семейных отношениях с супругой.
М.Абдуллаев 15 марта покончил с собой, выбросившись с 17-го этажа здания, в котором располагается редакция агентства Teleqraf.com.
Р.Бабаев
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