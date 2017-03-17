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Происшествия 17.03.2017 17:28

В Азербайджане возбуждено уголовное дело по факту самоубийства журналиста

Бакинская городская прокуратура возбудила уголовное дело по факту суицида, совершенного редактором агентства Teleqraf.com Мовлудом Абдуллаевым, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Генпрокуратуре.

"Уголовное дело возбуждено по статье 125 «Доведение до самоубийства» УК Азербайджана", - отметили в прокуратуре.

По предварительному заключению, самоубийство М.Абдуллаева связано со сложностями в семейных отношениях с супругой.

М.Абдуллаев 15 марта покончил с собой, выбросившись с 17-го этажа здания, в котором располагается редакция агентства Teleqraf.com.

Р.Бабаев

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Тэги: ЖУРНАЛИСТ, СУИЦИД, ДЕЛО

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]