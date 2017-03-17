В Азербайджане возбуждено уголовное дело по факту самоубийства журналиста

Бакинская городская прокуратура возбудила уголовное дело по факту суицида, совершенного редактором агентства Teleqraf.com Мовлудом Абдуллаевым, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Генпрокуратуре.

"Уголовное дело возбуждено по статье 125 «Доведение до самоубийства» УК Азербайджана", - отметили в прокуратуре.

По предварительному заключению, самоубийство М.Абдуллаева связано со сложностями в семейных отношениях с супругой.

М.Абдуллаев 15 марта покончил с собой, выбросившись с 17-го этажа здания, в котором располагается редакция агентства Teleqraf.com.

Р.Бабаев