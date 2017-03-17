Экс-министр финансов Великобритании Джордж Осборн назначен редактором Evening Standard

Джордж Осборн, бывший министр финансов Великобритании, станет редактором газеты The Evening Standard, сообщил на своей странице в Twitter владелец газеты Евгений Лебедев.

На этом посту Дж.Осборн сменит Сару Сэндз, которая станет редактором программы Today на радиостанции Radio 4, принадлежащей BBC.

"Дж.Осборн - лондонец до мозга костей, и я уверен, что он подходящий человек для развития достижений С.Сэндз на этом посту", - отметил Е.Лебедев.

Дж.Осборн уже заявил, что считает высокой честью, что ему доверили руководить газетой, и пообещал, что вне зависимости от его партийной принадлежности задачей газеты будет "предоставить слово всем жителям Лондона". "Мы будем бесстрашно защищать их интересы", - сказал он.

Также бывший министр финансов, член Консервативной партии и представитель округа Таттон в парламенте отметил, что не собирается покидать свой парламентский пост, чем вызвал критику со стороны ряда политиков, усомнившихся в его способности совмещать две должности.

Садик Хан, мэр Лондона, уже поздравил Дж.Осборна с новой должностью. "Поздравления Джорджу Осборну, новому редактору Evening Standard, освещающей события в лучшем городе в мире", - написал он в Twitter.

Газета The Evening Standard, а также The Independent и телеканал London Live, принадлежат Е.Лебедеву и его отцу, Александру Лебедеву.