Праздник Новруз всегда позволял сохранять веру в будущее – Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил азербайджанский народ с праздником Новруз.

Президент в своем поздравительном обращении, опубликованном в пятницу на сайте главы государства, пожелал азербайджанскому народу крепкого здоровья, счастья и весеннего настроения.

«Я передаю свои праздничные поздравления азербайджанскому солдату, стоящему на страже наших территорий. С чувством глубокого почтения чту память героических сыновей, ставших шехидами во имя территориальной целостности нашей Родины, и желаю терпения их близким», - подчеркнул И.Алиев.

Глава государства отметил, что даже в самые трудные периоды истории праздник Новруз оставался в памяти народа и не позволил потерять веру в будущее.

И.Алиев подчеркнул, что, отмечая праздник Новруз, Азербайджан показывает свою взаимосвязь с историко-культурными и национально-нравственными ценностями в условиях глобализации.

Р.Бабаев