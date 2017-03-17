Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7202 EUR   1.8529 RUR   0.0298 GBR   2.1255 TRY   0.4748

Цена на нефть

    $/bbl WTI   48.75 Brent   51.74

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 13° Завтра 12° 19 Мар 11° 20 Мар 12°

Социум 17.03.2017 17:49

Праздник Новруз всегда позволял сохранять веру в будущее – Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил азербайджанский народ с праздником Новруз.

Президент в своем поздравительном обращении, опубликованном в пятницу на сайте главы государства, пожелал азербайджанскому народу крепкого здоровья, счастья и весеннего настроения.

«Я передаю свои праздничные поздравления азербайджанскому солдату, стоящему на страже наших территорий. С чувством глубокого почтения чту память героических сыновей, ставших шехидами во имя территориальной целостности нашей Родины, и желаю терпения их близким», - подчеркнул И.Алиев.

Глава государства отметил, что даже в самые трудные периоды истории праздник Новруз оставался в памяти народа и не позволил потерять веру в будущее.

И.Алиев подчеркнул, что, отмечая праздник Новруз, Азербайджан показывает свою взаимосвязь с историко-культурными и национально-нравственными ценностями в условиях глобализации.

Р.Бабаев

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: АЛИЕВ, ПОЗДРАВЛЕНИЕ, НОВРУЗ


Похожие новости


Партнерство Азербайджана и Турции обеспечивает стабильность в регионе – Алиев Путин поздравил Алиева с Новым Годом Си Дзиньпин готов взаимодействовать с Алиевым для укрепления азербайджано-китайских отношений Президент Алиев поздравил Путина с днем рождения, лидеры выразили уверенность в дальнейшем укреплении азербайджано-российских связей Президент Алиев поздравил Родриго Дютертея с избранием на пост главы Филиппин Президент Путин поздравил азербайджанского коллегу с днем рождения

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]