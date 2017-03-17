Премьер Индии планирует визит в Россию в этом году

Премьер-министр Индии Нарендра Моди планирует посетить Россию с визитом в текущем году, сообщил первый замглавы индийского МИД Субраманьям Джайншанкар.

"Частично мой визит связан с тем, чтобы определить, как осуществляются договоренности, достигнутые нашими лидерами в Гоа. Также мой визит частично связан с 70-летним юбилеем установления дипломатических отношений и с тем, чтобы подготовить почву к визиту нашего премьер-министра чуть позже в этом году", - сказал С.Джайншанкар на встрече с главой Комитета Совета Федерации по международным делам Константином Косачевым в пятницу в Москве.

Замглавы МИД также сообщил, что в рамках празднования 70-летия установления дипотношений между двумя странами в Индии надеются, что в эту страну приедет с визитом министр иностранных дел России.