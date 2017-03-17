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Дальнее зарубежье 17.03.2017 19:32

Премьер Индии планирует визит в Россию в этом году

Премьер-министр Индии Нарендра Моди планирует посетить Россию с визитом в текущем году, сообщил первый замглавы индийского МИД Субраманьям Джайншанкар.

"Частично мой визит связан с тем, чтобы определить, как осуществляются договоренности, достигнутые нашими лидерами в Гоа. Также мой визит частично связан с 70-летним юбилеем установления дипломатических отношений и с тем, чтобы подготовить почву к визиту нашего премьер-министра чуть позже в этом году", - сказал С.Джайншанкар на встрече с главой Комитета Совета Федерации по международным делам Константином Косачевым в пятницу в Москве.

Замглавы МИД также сообщил, что в рамках празднования 70-летия установления дипотношений между двумя странами в Индии надеются, что в эту страну приедет с визитом министр иностранных дел России.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]