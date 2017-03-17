В Еврокомиссии заявляют о полном выполнении обязательств по соглашению с Турцией по мигрантам и беженцам

Соглашение Евросоюза с Турцией по урегулированию миграционного кризиса дает свои результаты, заявил официальный представитель Еврокомиссии Александр Винтерштейн.
"Одна из наиболее впечатляющих цифр, которую я призываю вас принять во внимание: за время действия этого соглашения около миллиона беженцев не рискнули пересекать море в направлении Европы и не отдали свои последние деньги бессовестным перевозчикам. Подумайте над этими цифрами. Они также означают, что тысяча беженцев не погибла в море, что произошло бы в противном случае", - сказал пресс-секретарь в пятницу на брифинге в Брюсселе.
Он также прокомментировал заявления высокопоставленных представителей турецкой стороны о том, что Евросоюз не соблюдает своих обязательств в рамках декларации ЕС-Турция по мигрантам и беженцам.
"Что касается наших собственных обязательств в рамках этого соглашения, мы их выполняем полностью. Здесь вы тоже можете взглянуть на цифры: 39 проектов уже были подписаны, и около 1,5 млрд евро уже выделено", - отметил А.Винтерштейн.
Представитель Еврокомиссии выразил убежденность Брюсселя, что необходимо продолжать действовать в том же направлении и дать возможность этому соглашению приносить дальнейшие результаты.
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