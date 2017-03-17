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Бизнес и законодательство 17.03.2017 17:53

Кабмин Азербайджана утвердил правила учета и использования электронного счета-фактуры

Кабинет министров Азербайджана утвердил правила учета и использования электронного счета-фактуры, а также ее форму, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в кабинете министров.

Кабмин поручил министерству налогов создать технические возможности для применения электронного счета-фактуры.

Электронные счета-фактуры с 1 апреля 2017 года будут выдаваться за товары (работы, услуги), проданные или оказанные предпринимателями, являющимися плательщиками НДС или плательщиками упрощенного налога, занимающимися торговлей и (или) общепитом и имеющими годовой оборот более 200 тыс. манатов.

Для остальных налогоплательщиков они будут применяться с 1 января 2018 года.

А.Ахундов

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Тэги: КАБМИН, СЧЕТ/ФАКТУРА, ЭЛЕКТРОННЫЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]