Кабмин Азербайджана утвердил правила учета и использования электронного счета-фактуры

Кабинет министров Азербайджана утвердил правила учета и использования электронного счета-фактуры, а также ее форму, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в кабинете министров.
Кабмин поручил министерству налогов создать технические возможности для применения электронного счета-фактуры.
Электронные счета-фактуры с 1 апреля 2017 года будут выдаваться за товары (работы, услуги), проданные или оказанные предпринимателями, являющимися плательщиками НДС или плательщиками упрощенного налога, занимающимися торговлей и (или) общепитом и имеющими годовой оборот более 200 тыс. манатов.
Для остальных налогоплательщиков они будут применяться с 1 января 2018 года.
А.Ахундов
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