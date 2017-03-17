Кабмин Азербайджана утвердил правила учета и использования электронного счета-фактуры

Кабинет министров Азербайджана утвердил правила учета и использования электронного счета-фактуры, а также ее форму, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в кабинете министров.

Кабмин поручил министерству налогов создать технические возможности для применения электронного счета-фактуры.

Электронные счета-фактуры с 1 апреля 2017 года будут выдаваться за товары (работы, услуги), проданные или оказанные предпринимателями, являющимися плательщиками НДС или плательщиками упрощенного налога, занимающимися торговлей и (или) общепитом и имеющими годовой оборот более 200 тыс. манатов.

Для остальных налогоплательщиков они будут применяться с 1 января 2018 года.

А.Ахундов