Азерсу получит из госбюджета 14 млн манатов на создание системы водоснабжения 170 населенных пунктов

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился выделить ОАО "Азерсу" из госбюджета 14 млн манатов на дополнительные меры по улучшению водоснабжения населения.

Соответствующее распоряжение И.Алиева опубликовано на сайте главы государства в пятницу.

Согласно распоряжению, данные средства будут использованы на создание системы водоснабжения в 170 населенных пунктах в 22 районах страны. Это позволит улучшить водоснабжение 267 тыс. человек.

Средства на эти цели будут выделены Минфином из госбюджета на 2017 год в рамках государственных капитальных вложений.

А.Азизов