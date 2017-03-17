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Религия 17.03.2017 18:20

УМК получит из госбюджета Азербайджана 3 млн манатов на мероприятия в рамках Года Исламской солидарности

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился выделить Управлению мусульман Кавказа (УМК) из госбюджета 3 млн манатов на проведение мероприятий в рамках "Года Исламской солидарности".

Соответствующее распоряжение И.Алиева опубликовано в пятницу на сайте главы государства.

В распоряжении отмечается, что УМК в рамках "Года Исламской солидарности" планирует проведение в Азербайджане и за рубежом ряда конференций.

С целью обеспечения финансирования этих мероприятий из Резервного фонда президента, предусмотренного в госбюджете на 2017 год, УМК будут выделены 3 млн манатов.

А.Азизов

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Тэги: УМК, МЕРОПРИЯТИЯ, ФИНАНСЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]