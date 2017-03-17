УМК получит из госбюджета Азербайджана 3 млн манатов на мероприятия в рамках Года Исламской солидарности

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился выделить Управлению мусульман Кавказа (УМК) из госбюджета 3 млн манатов на проведение мероприятий в рамках "Года Исламской солидарности".
Соответствующее распоряжение И.Алиева опубликовано в пятницу на сайте главы государства.
В распоряжении отмечается, что УМК в рамках "Года Исламской солидарности" планирует проведение в Азербайджане и за рубежом ряда конференций.
С целью обеспечения финансирования этих мероприятий из Резервного фонда президента, предусмотренного в госбюджете на 2017 год, УМК будут выделены 3 млн манатов.
А.Азизов
Глава МИД Азербайджана и Ирана отмечают динамичное развитие двусторонних отношений
Рига выступает за расширение сотрудничества между Баку и Брюсселем – президент Латвии
«Референдум» в Южной Осетии по вхождению в состав РФ инициирован в Кремле – президент Грузии
СК PASHA Sigorta сохранила в январе-феврале 2017г лидерство в Азербайджане по премиям – MBNP
Премии страховщиков Азербайджана в январе-феврале составили около 104 млн манатов, выплаты – около 44 млн манатов
Чистые убытки банковского сектора Азербайджана за январь 2017г составили около 500 млн манатов
Суммарные инвестиции в программы развития регионов Азербайджана составили около 60 млрд манатов - премьер
Посол Израиля и глава ИВ Хачмазкого района Азербайджана обсудили сотрудничество в сфере туризма
Капремонт многоквартирных домов обойдется ИВ Гедабекского района в 767 тыс. манатов
Назарбаев о следующих президентских выборах: есть время для размышления
Назарбаев убежден, что Казахстан обязан успехами жесткой вертикали власти
Могерини в очередной раз осудила присоединение Крыма к России
Грузия и Азербайджан определяют будущее развитие региона между Каспийским и Черным морем – Маргвелашвили
Президент Азербайджана в 2017 году посетит Венгрию
Azersun Holding стал генеральным спонсором Caspian Energy Forum Baku 2017
AzMetco стал партнером Caspian Energy Forum Baku 2017
Банк ВТБ (Азербайджан) будет обслуживать клиентов и в праздничные дни
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»