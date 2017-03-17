УМК получит из госбюджета Азербайджана 3 млн манатов на мероприятия в рамках Года Исламской солидарности

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился выделить Управлению мусульман Кавказа (УМК) из госбюджета 3 млн манатов на проведение мероприятий в рамках "Года Исламской солидарности".

Соответствующее распоряжение И.Алиева опубликовано в пятницу на сайте главы государства.

В распоряжении отмечается, что УМК в рамках "Года Исламской солидарности" планирует проведение в Азербайджане и за рубежом ряда конференций.

С целью обеспечения финансирования этих мероприятий из Резервного фонда президента, предусмотренного в госбюджете на 2017 год, УМК будут выделены 3 млн манатов.

А.Азизов