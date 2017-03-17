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Финансы 17.03.2017 18:28

EIB выделил азербайджанскому Accessbank кредит на 20 млн евро

Европейский инвестиционный банк (EIB)выделил азербайджанскому Accessbank кредит в размере 20 млн евро, отмечается в сообщении Accessbank.

«AccessBank направит предоставленные средства на кредитование частных малых и средних предприятий Азербайджана», - говорится в сообщении.

Это второй кредит EIB для Accessbank. В июле 2014 года банки подписали соглашение о кредите на сумму 25 млн евро.

«Мы высоко ценим поддержку EIB, являющегося нашим близким партнёром с самого начала его деятельности в Азербайджане в 2014 году. В свете нынешней непростой экономической ситуации данная сделка служит важным показателем доверия со стороны EIB и подтверждает то, что AccessBank пользуется сильной поддержкой своих международных партнеров», - прокомментировал сделку председатель правления Accessbank Михаэль Хоффманн, слова которого приводятся в сообщении.

AccessBank основан в 2002 году такими организациями, как Черноморский Банк Торговли и Развития, ЕБРР, МФК, KfW, немецкая консалтинговая компания LFS Financial Systems (LFS) и AccessHolding. AccessBank – один из ведущих универсальных банков Азербайджана, сосредоточенный на финансировании микро и среднего бизнеса.

А.Ахундов

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Тэги: EIB, ACCESSBANK, КРЕДИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]