Глава МИД Азербайджана и Ирана отмечают динамичное развитие двусторонних отношений

Главы МИД Азербайджана и Ирана Эльмар Мамедъяров и Мохаммад Джавад Зариф обменялись поздравительными письмами по случаю 25-летия установления дипотношений между странами.

"Э.Мамедъяров в своем письме отметил динамичное развитие двусторонних отношений. Он также поблагодарил Иран за поддержку позиции Азербайджана в урегулировании нагорно-карабахского конфликта", - отмечается в сообщении МИД Азербайджана.

М.Дж.Зариф, в свою очередь, подчеркнул, что благодаря усилиям правительств двух стран, за 25 лет Ирану и Азербайджана удалось добиться значительного расширения отношений.

Он отметил, что за последние годы президенты Ирана и Азербайджана совершили 7 взаимных визитов и это является показателем стремления к расширению двусторонних отношений.

А.Азизов