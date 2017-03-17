Глава МИД Азербайджана и Ирана отмечают динамичное развитие двусторонних отношений

Главы МИД Азербайджана и Ирана Эльмар Мамедъяров и Мохаммад Джавад Зариф обменялись поздравительными письмами по случаю 25-летия установления дипотношений между странами.
"Э.Мамедъяров в своем письме отметил динамичное развитие двусторонних отношений. Он также поблагодарил Иран за поддержку позиции Азербайджана в урегулировании нагорно-карабахского конфликта", - отмечается в сообщении МИД Азербайджана.
М.Дж.Зариф, в свою очередь, подчеркнул, что благодаря усилиям правительств двух стран, за 25 лет Ирану и Азербайджана удалось добиться значительного расширения отношений.
Он отметил, что за последние годы президенты Ирана и Азербайджана совершили 7 взаимных визитов и это является показателем стремления к расширению двусторонних отношений.
А.Азизов
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