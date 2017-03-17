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Финансы 17.03.2017 18:48

Банки в Азербайджане в январе 2017г увеличили активы на 3%

Суммарные активы банковской системы Азербайджана на 31 января 2017 года составляют 32 млрд 407,1 млн манатов, отмечается в данных Палаты по надзору за финансовыми рынками (MBNP).

Как сообщалось ранее, на 1 января 2017 года активы банков в Азербайджане составляли 31 млрд 439,5 млн манатов. Таким образом, за январь 2017 года активы банков выросли на 3,1%.

Кредитный портфель банков на 31 января 2017 года составляет 16 млрд 206,6 млн манатов (рост на 1,7%).

Суммарная капитализация банков в Азербайджане на 31 января 2017 года составляет 1 млрд 908,8 млн манатов (рост за январь 2017г на 7,9% - ИФ).

Обязательства банков на начало февраля 2017 года составляют 30 млрд 347,5 млн манатов (рост за январь на 2,8%). В том числе обязательства перед Центральным банком – 1 млрд 701,4 млн манатов (рост на 0,3%).

На 31 января 2017 года в Азербайджане лицензию на деятельность имеют 32 банка, в том числе в 16 банках имеется иностранный капитал.

В целом, на 31 января 2017 года банки имеют 569 филиалов и 132 отделения.

"В банковском секторе Азербайджана работают 16,928 тыс. человек", - подчеркивает палата.

А.Ахундов

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Тэги: БАНКИ, АКТИВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]