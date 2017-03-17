Чистые убытки банковского сектора Азербайджана за январь 2017г составили около 500 млн манатов

Чистые убытки банковского сектора Азербайджана в январе 2017 года составили 496 млн манатов, отмечается в данных Палаты по надзору за финансовыми рынками (MBNP).
В январе 2017 года процентные доходы банков составили 179,8 млн манатов, в том числе 130,9 млн манатов по выданным кредитам.
Процентные расходы банков в отчетном месяце составили 91 млн манатов, в том числе по депозитам – 35,3 млн манатов. Непроцентные расходы банков составили 67,4 млн манатов.
В целом, в январе 2017 года чистые операционные убытки банков составили 282,4 млн манатов. Кроме этого, банки в отчетном месяце направили 212 млн манатов на формирование резервов с целью покрытия возможных потерь по активам, что привело к росту убытков банков.
Как сообщалось ранее, по итогам 2016 года суммарные чистые убытки банков в Азербайджане составили 1 млрд 667,6 млн манатов.
А.Ахундов
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