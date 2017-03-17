Премии страховщиков Азербайджана в январе-феврале составили около 104 млн манатов, выплаты – около 44 млн манатов

Суммарные премии страховщиков в Азербайджане в январе-феврале 2017 года составили 103 млн 796 тыс. 938,85 манатов, отмечается в данных Палаты по надзору за финансовыми рынками (MBNP).
Премии страховщиков по добровольным видам страхования за отчетный период составили 81 млн 436 тыс. 483,72 манатов или 78,4% всех премий по рынку. По обязательным видам страхования премии в январе-феврале составили 22 млн 360 тыс. 455,13 манатов.
По данным палаты премии страховщиков по страхованию жизни в январе-феврале 2017 года составили 20 млн 320 тыс. 928,58 манатов или 19,6 всех премий по рынку.
В январе-феврале текущего года страховщики на возмещение по страховым случаям направили 43 млн 858 тыс. 522,27 манатов.
При этом выплаты по добровольным видам страхования составили 35 млн 909 тыс. 666,47 манатов 81,9% всех возмещений страховщиков. По обязательным видам страхования выплаты составили 7 млн 948 тыс. 855,8 манатов.
По данным палаты, выплаты страховщиков по страхованию жизни в январе-феврале 2017 года составили 26 млн 243 тыс. 614,71 манатов или 59,8% выплат страховых компаний за отчетный период.
А.Ахундов
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