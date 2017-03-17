Евросоюз выделил Грузии 50 млн евро для поддержки новых предприятий

Евросоюз увеличивает техническую и финансовую помощь Грузии, сообщил министр иностранных дел республики Михаил Джанелидзе.

Как сказал он журналистам после состоявшегося в пятницу совместного заседания госкомиссий по интеграции с Европой и интеграции с евроатлантическими структурами, на объединенном заседании во главе с премьер-министром Грузии Георгием Квирикашвили были рассмотрены ежегодный план действий в направлении НАТО, вопросы имплементации соглашения об ассоциации с ЕС, информационной компании, связанной с визовой либерализацией.

Также речь шла о проектах помощи со стороны Евросоюза.

При этом М.Джанелидзе подчеркнул, что "растет техническая и финансовая поддержка Евросоюза".

"Принято новое решение о выделении финансовой помощи в размере 50 млн евро, которые будут ориентированы на развитие новых предприятий, усиление экспортного потенциала и это будет дополнительным дешевым ресурсом для наших компаний и предпринимателей", - сказал глава МИД.

Он отметил, что члены комиссий говорили также о программах образования, которые дают гражданам Грузии возможность получить образование в европейских университетах, а ученым - сотрудничать с ведущими европейскими научными учреждениями.

Соглашение об ассоциации Грузии с Евросоюзом было подписано в Брюсселе 27 июня 2014 года. Спустя месяц между Грузией и ЕС был подписан меморандум о взаимопонимании в рамках программы стратегической помощи (Single Support Framework, SSF), в соответствии с которым в период до 2017 годах ЕС предоставляет республике финансовые ресурсы в размере до 410 млн евро.