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Регион 17.03.2017 20:11

Евросоюз выделил Грузии 50 млн евро для поддержки новых предприятий

Евросоюз увеличивает техническую и финансовую помощь Грузии, сообщил министр иностранных дел республики Михаил Джанелидзе.

Как сказал он журналистам после состоявшегося в пятницу совместного заседания госкомиссий по интеграции с Европой и интеграции с евроатлантическими структурами, на объединенном заседании во главе с премьер-министром Грузии Георгием Квирикашвили были рассмотрены ежегодный план действий в направлении НАТО, вопросы имплементации соглашения об ассоциации с ЕС, информационной компании, связанной с визовой либерализацией.

Также речь шла о проектах помощи со стороны Евросоюза.

При этом М.Джанелидзе подчеркнул, что "растет техническая и финансовая поддержка Евросоюза".

"Принято новое решение о выделении финансовой помощи в размере 50 млн евро, которые будут ориентированы на развитие новых предприятий, усиление экспортного потенциала и это будет дополнительным дешевым ресурсом для наших компаний и предпринимателей", - сказал глава МИД.

Он отметил, что члены комиссий говорили также о программах образования, которые дают гражданам Грузии возможность получить образование в европейских университетах, а ученым - сотрудничать с ведущими европейскими научными учреждениями.

Соглашение об ассоциации Грузии с Евросоюзом было подписано в Брюсселе 27 июня 2014 года. Спустя месяц между Грузией и ЕС был подписан меморандум о взаимопонимании в рамках программы стратегической помощи (Single Support Framework, SSF), в соответствии с которым в период до 2017 годах ЕС предоставляет республике финансовые ресурсы в размере до 410 млн евро.

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Тэги: ГРУЗИЯ, ЕС, ИНТЕГРАЦИЯ, ФИНПОМОЩЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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