Турецкое издание опубликовало изображение Меркель в нацистской униформе

Одно из изданий в Турции назвало германского канцлера Ангелу Меркель "Адольфом Гитлером в юбке", пишут в пятницу западные СМИ.

Так, газета "Гюнеш", связанная с правящей в Турции Партией справедливости и развития, изобразила на обложке А.Меркель в нацистской униформе и усами, как у А.Гитлера.

Кроме того, журналисты издания обвинили канцлера ФРГ в настраивании Австрии и других европейских стран против Анкары.

"Германия, которая теперь открыта для террористических организаций, пытается настроить всю Европу против Турции", - говорится в статье, опубликованной в газете.

В свою очередь, в Берлине подчеркнули, что не будут "реагировать на провокации" со стороны Анкары.

Ранее отношения между Германией и Турцией сильно обострились. В частности, это произошло после того, как власти ФРГ отменили ряд массовых мероприятий, которые планировались в тех районах Германии, где проживают общины турок.