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Дальнее зарубежье 17.03.2017 20:25

Турецкое издание опубликовало изображение Меркель в нацистской униформе

Одно из изданий в Турции назвало германского канцлера Ангелу Меркель "Адольфом Гитлером в юбке", пишут в пятницу западные СМИ.

Так, газета "Гюнеш", связанная с правящей в Турции Партией справедливости и развития, изобразила на обложке А.Меркель в нацистской униформе и усами, как у А.Гитлера.

Кроме того, журналисты издания обвинили канцлера ФРГ в настраивании Австрии и других европейских стран против Анкары.

"Германия, которая теперь открыта для террористических организаций, пытается настроить всю Европу против Турции", - говорится в статье, опубликованной в газете.

В свою очередь, в Берлине подчеркнули, что не будут "реагировать на провокации" со стороны Анкары.

Ранее отношения между Германией и Турцией сильно обострились. В частности, это произошло после того, как власти ФРГ отменили ряд массовых мероприятий, которые планировались в тех районах Германии, где проживают общины турок.

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Тэги: ТУРЦИЯ, ГЕРМАНИЯ, КАНЦЛЕР, СРАВНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]