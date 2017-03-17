Турецкое издание опубликовало изображение Меркель в нацистской униформе

Одно из изданий в Турции назвало германского канцлера Ангелу Меркель "Адольфом Гитлером в юбке", пишут в пятницу западные СМИ.
Так, газета "Гюнеш", связанная с правящей в Турции Партией справедливости и развития, изобразила на обложке А.Меркель в нацистской униформе и усами, как у А.Гитлера.
Кроме того, журналисты издания обвинили канцлера ФРГ в настраивании Австрии и других европейских стран против Анкары.
"Германия, которая теперь открыта для террористических организаций, пытается настроить всю Европу против Турции", - говорится в статье, опубликованной в газете.
В свою очередь, в Берлине подчеркнули, что не будут "реагировать на провокации" со стороны Анкары.
Ранее отношения между Германией и Турцией сильно обострились. В частности, это произошло после того, как власти ФРГ отменили ряд массовых мероприятий, которые планировались в тех районах Германии, где проживают общины турок.
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