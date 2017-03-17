Могерини в очередной раз осудила присоединение Крыма к России

Глава дипломатии ЕС Федерика Могерини выступила в пятницу с заявлением, в котором подтвердила непризнание присоединения Крыма к России Европейским союзом.
"Три года спустя после незаконной аннексии Автономной Республики Крым и города Севастополя Российской Федерацией Европейский союз остается твердо приверженным суверенитету и территориальной целостности Украины", - говорится в заявлении Ф.Могерини, распространенном в Брюсселе.
"Европейский союз подтверждает, что не признает это нарушение международного права и продолжает его осуждать. Оно по-прежнему представляет собой прямую угрозу для международной безопасности и имеет серьезные последствия для международного юридического порядка, который защищает единство и суверенитет всех государств", - подчеркнула высокий представитель ЕС по иностранным делам.
Она отметила, что Евросоюз сохраняет решительный настрой полностью воплощать свою политику непризнания, "включая использование ограничительных мер". ЕС вновь призывает государства-члены ООН предусмотреть аналогичные меры непризнания в соответствии с резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН 68/262.
"Европейский союз не признает ни проведение Российской Федерацией выборов на Крымском полуострове, ни избранных местных или национальных представителей", - подчеркивается в заявлении.
В нем сообщается, что за прошедший год "продолжающаяся милитаризация полуострова не переставала влиять на ситуацию в области безопасности в регионе Черного моря, а ситуация с правами человека на Крымском полуострове продолжила ухудшаться".
"Права крымских татар были серьезно нарушены закрытием крымско-татарских СМИ, запретом деятельности Меджлиса, органа самоуправления крымских татар, и преследованием его лидеров. Адвокатам, как, например: Эмилю Курбединову и Николаю Полозову, защищающим права крымских татар и тех, кто не признает незаконную аннексию, были предъявлены уголовные обвинения", - напомнила глава европейской дипломатии.
"В этой связи мы призываем освободить первого заместителя председателя Меджлиса Ахтема Чийгоза, снять обвинения с заместителя председателя Меджлиса Ильми Умерова и соблюдать право на правовую помощь. Помимо этого, ЕС вновь призывает к незамедлительному освобождению Олега Сенцова, Александра Кольченко и всех, кто был задержан и приговорен в нарушение международного права", - заявила Ф.Могерини.
По ее словам, все текущие дела "о нарушении прав человека, как, например, насильственные исчезновения, пытки и убийства", должны быть тщательным образом расследованы.
"Полный, свободный и беспрепятственный доступ международных правозащитников ко всей территории Украины, включая Крым и Севастополь, по-прежнему остается чрезвычайно важным. В этой связи ЕС напоминает о резолюции Генеральной Ассамблеи ООН 71/205 от 19 декабря 2016 года и призывает к ее полной реализации", - говорится в заявлении высокого представителя ЕС по иностранным делам.
Баку придает особое значение отношениям с Ватиканом – президент Алиев
Армении обстреляла позиции ВС Азербайджана 115 раз - Минобороны
Глава МИД Азербайджана и Ирана отмечают динамичное развитие двусторонних отношений
СК PASHA Sigorta сохранила в январе-феврале 2017г лидерство в Азербайджане по премиям – MBNP
Премии страховщиков Азербайджана в январе-феврале составили около 104 млн манатов, выплаты – около 44 млн манатов
Чистые убытки банковского сектора Азербайджана за январь 2017г составили около 500 млн манатов
В ДТП на дорогах Азербайджана за минувшие сутки погиб 2 человека – МВД
Президент Алиев принял участие на торжествах по случаю Новруза
УМК получит из госбюджета Азербайджана 3 млн манатов на мероприятия в рамках Года Исламской солидарности
Суммарные инвестиции в программы развития регионов Азербайджана составили около 60 млрд манатов - премьер
Посол Израиля и глава ИВ Хачмазкого района Азербайджана обсудили сотрудничество в сфере туризма
Капремонт многоквартирных домов обойдется ИВ Гедабекского района в 767 тыс. манатов
Грузия и Азербайджан определяют будущее развитие региона между Каспийским и Черным морем – Маргвелашвили
Президент Азербайджана в 2017 году посетит Венгрию
Azersun Holding стал генеральным спонсором Caspian Energy Forum Baku 2017
AzMetco стал партнером Caspian Energy Forum Baku 2017
Банк ВТБ (Азербайджан) будет обслуживать клиентов и в праздничные дни
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»