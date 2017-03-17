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Дальнее зарубежье 17.03.2017 20:45

Могерини в очередной раз осудила присоединение Крыма к России

Глава дипломатии ЕС Федерика Могерини выступила в пятницу с заявлением, в котором подтвердила непризнание присоединения Крыма к России Европейским союзом.

"Три года спустя после незаконной аннексии Автономной Республики Крым и города Севастополя Российской Федерацией Европейский союз остается твердо приверженным суверенитету и территориальной целостности Украины", - говорится в заявлении Ф.Могерини, распространенном в Брюсселе.

"Европейский союз подтверждает, что не признает это нарушение международного права и продолжает его осуждать. Оно по-прежнему представляет собой прямую угрозу для международной безопасности и имеет серьезные последствия для международного юридического порядка, который защищает единство и суверенитет всех государств", - подчеркнула высокий представитель ЕС по иностранным делам.

Она отметила, что Евросоюз сохраняет решительный настрой полностью воплощать свою политику непризнания, "включая использование ограничительных мер". ЕС вновь призывает государства-члены ООН предусмотреть аналогичные меры непризнания в соответствии с резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН 68/262.

"Европейский союз не признает ни проведение Российской Федерацией выборов на Крымском полуострове, ни избранных местных или национальных представителей", - подчеркивается в заявлении.

В нем сообщается, что за прошедший год "продолжающаяся милитаризация полуострова не переставала влиять на ситуацию в области безопасности в регионе Черного моря, а ситуация с правами человека на Крымском полуострове продолжила ухудшаться".

"Права крымских татар были серьезно нарушены закрытием крымско-татарских СМИ, запретом деятельности Меджлиса, органа самоуправления крымских татар, и преследованием его лидеров. Адвокатам, как, например: Эмилю Курбединову и Николаю Полозову, защищающим права крымских татар и тех, кто не признает незаконную аннексию, были предъявлены уголовные обвинения", - напомнила глава европейской дипломатии.

"В этой связи мы призываем освободить первого заместителя председателя Меджлиса Ахтема Чийгоза, снять обвинения с заместителя председателя Меджлиса Ильми Умерова и соблюдать право на правовую помощь. Помимо этого, ЕС вновь призывает к незамедлительному освобождению Олега Сенцова, Александра Кольченко и всех, кто был задержан и приговорен в нарушение международного права", - заявила Ф.Могерини.

По ее словам, все текущие дела "о нарушении прав человека, как, например, насильственные исчезновения, пытки и убийства", должны быть тщательным образом расследованы.

"Полный, свободный и беспрепятственный доступ международных правозащитников ко всей территории Украины, включая Крым и Севастополь, по-прежнему остается чрезвычайно важным. В этой связи ЕС напоминает о резолюции Генеральной Ассамблеи ООН 71/205 от 19 декабря 2016 года и призывает к ее полной реализации", - говорится в заявлении высокого представителя ЕС по иностранным делам.

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Тэги: КРЫМ, МОГЕРИНИ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]