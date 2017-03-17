СК PASHA Sigorta сохранила в январе-феврале 2017г лидерство в Азербайджане по премиям – MBNP

Страховая компания «PASHA Sigorta» сохранила лидерство среди страховых компаний, действующих в Азербайджане, по сбору премий в январе-феврале 2017 года, отмечается в данных Палаты по надзору за финансовыми рынками (MBNP).

Сбор премий «PASHA Sigorta» в отчетном периоде составил 44 млн 234,19 тыс. манатов или 42,6% всех премий страховщиков за январь-февраль 2017 года.

В пятерку ведущих страховых компаний по объему собранных премий по итогам января-февраля 2017 года также вошли: «PASHA Heyat Sigorta» (12 млн 549,98 тыс. манатов), «Ipek Yolu Sigorta» (7 млн 287,673 тыс. манатов), «Ateshgah» (5 млн 83,208 тыс. манатов), «Азерсыгорта» (5 млн 74,193 тыс. манатов).

Среди страховых компаний в январе-феврале 2017 года наибольший объем выплат произвела «Ateshgah Heyat Sigorta», чьи возмещения составили 17 млн 135,832 тыс. манатов или 39,1% всех выплат страховщиков.

В число 5 ведущих страховых компаний по объему произведенных выплат по итогам января-февраля 2016 года также вошли: «PASHA Heyat Sigorta» (6 млн 787,4 тыс. манатов), «PASHA Sigorta» (6 млн 119,3 тыс. манатов), «Qala Heyat Sigorta» (2 млн 320,4 тыс. манатов), «Ateshgah» (2 млн 319,5 тыс. манатов).

Как сообщалось ранее, премии страховщиков в Азербайджане в январе-феврале 2017 года составили 103,797 млн манатов, выплаты – 43,859 млн манатов.

А.Ахундов