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СНГ 17.03.2017 21:16

Назарбаев о следующих президентских выборах: есть время для размышления

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев высказал свое мнение относительно участия в следующих президентских выборах.

"Еще раз вам напомню, что я сейчас избран до 2020 года. Еще есть время для размышления", - сказал Н.Назарбаев в интервью, показанном на гостелеканалах в пятницу.

По словам президента, "все будет зависеть от доверия народа, первое, второе: (позволят ли - ИФ-К) силы и здоровье человека, который работает".

"Я считаю, что работа президента, это такая работа, когда ты должен отдать 100% своей силы, опыт, энергию и жизнь, можно сказать. А если твое состояние не позволяет именно так работать, то здесь нечего делать", - отметил Н.Назарбаев.

Вместе с тем, он признал, что работа президента "тяжелая". "Конечно, тяжелая работа. Постоянно в напряжении, постоянно в размышлениях и мыслях, что еще надо сделать для этого государства. Но я чувствую свою нужность, у меня получается эта работа, и я работаю", - подчеркнул он.

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Тэги: КАЗАХСТАН, ПРЕЗИДЕНТ, ВЫБОРЫ, УЧАСТИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]