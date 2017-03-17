Назарбаев о следующих президентских выборах: есть время для размышления

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев высказал свое мнение относительно участия в следующих президентских выборах.
"Еще раз вам напомню, что я сейчас избран до 2020 года. Еще есть время для размышления", - сказал Н.Назарбаев в интервью, показанном на гостелеканалах в пятницу.
По словам президента, "все будет зависеть от доверия народа, первое, второе: (позволят ли - ИФ-К) силы и здоровье человека, который работает".
"Я считаю, что работа президента, это такая работа, когда ты должен отдать 100% своей силы, опыт, энергию и жизнь, можно сказать. А если твое состояние не позволяет именно так работать, то здесь нечего делать", - отметил Н.Назарбаев.
Вместе с тем, он признал, что работа президента "тяжелая". "Конечно, тяжелая работа. Постоянно в напряжении, постоянно в размышлениях и мыслях, что еще надо сделать для этого государства. Но я чувствую свою нужность, у меня получается эта работа, и я работаю", - подчеркнул он.
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