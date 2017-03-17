Трамп заявил о поддержке республиканцами проекта реформы здравоохранения

Президент США Дональд Трамп заявил, что ему удалось заручиться поддержкой со стороны конгрессменов-республиканцев относительно новой реформы здравоохранения, сообщают в пятницу западные СМИ.
"Эти ребята вчера были, в основном, против. А сейчас они все за (новый законопроект - ИФ). Они мне все пообещали, что проголосуют за наш законопроект", - заявил он.
На прошлой неделе лидер демократического меньшинства в сенате Чак Шумер раскритиковал планы Республиканской партии США по замене реформы Obamacare и пообещал добиться отклонения нового законопроекта.
Ранее республиканцы в палате представителей обнародовали законопроект, благодаря которому рассчитывают заменить реформу Obamacare, проведенную бывшим президентом США.
Этому законопроекту теперь предстоит пройти процедуру согласования между палатами конгресса. Основным пунктом предложения республиканцев является отмена существующих ныне штрафов в отношении лиц, которые отказываются покупать страховой полис.
Кроме того, предлагается предоставить налоговые вычеты физлицам и работодателям на приобретение страховки. При этом план республиканцев сохраняет два других важных пункта Obamacare: молодые люди могут до 26 лет пользоваться страховкой родителей, а страховщикам воспрещается отказывать в страховании лиц с хроническими заболеваниями.
Реформа Obamacare (официальное название - Patient Protection and Affordable Care Act, закон о защите пациентов и доступной медицинской помощи) была осуществлена в 2010 году. В результате медицинское страхование в стране стало обязательным, однако бюджетные расходы существенно выросли. 12 января американский сенат проголосовал за начало отмены данного закона.
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