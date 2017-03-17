Представитель Белого дома объяснил свои слова об участии британской разведки в прослушке Трампа

Представители администрации США были вынуждены объясняться с представителями правительства Великобритании из-за реплики пресс-секретаря президента Шона Спайсера об участии британской разведки в прослушивании Дональда Трампа в ходе избирательной кампании.
Как сообщила пресс-служба Белого дома, посол Великобритании в США Ким Дэррок, а также советник британского премьера по национальной безопасности Марк Лайал "выразили озабоченность" напрямую Ш.Спайсеру и советнику президента США по национальной безопасности Герберту Макмастеру.
"Господин Спайсер и генерал Макмастер объяснили, что господин Спайсер просто ссылался на публичные сообщения, без поддержки какой-либо конкретной истории", - сообщили в Белом доме.
О том, что британская разведка занималась прослушиванием "Трамп-тауэр", заявил ранее в эфире телеканала "Фокс-ньюс" бывший судья, а ныне аналитик телеканала Эндрю Наполитано.
В четверг в ходе брифинга Ш.Спайсер упомянул об этой версии, процитировав заявление судьи.
В марте Д.Трамп обвинил администрацию Барака Обамы в прослушивании "Трамп-тауэр" в Нью-Йорке, где располагался избирательный штаб Д.Трампа. В настоящее время ведется расследование в Конгрессе, однако комитеты по разведке Сената и Палаты представителей заявили, что пока подтверждением словам Д.Трампа они не располагают.
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