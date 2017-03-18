План Трампа по борьбе с ИГ похож на план Обамы - СМИ

Секретный план президента США Дональда Трампа по борьбе с боевиками из террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, ИГИЛ, запрещена в РФ) очень похож на план бывшего американского лидера Барака Обамы, утверждает телеканал NBC News со ссылкой на двух высокопоставленных чиновников, ознакомившихся с документом.

По их мнению, "выходит, что план - это отчасти нечто большее, чем интенсификация прежнего медленного, основательного подхода, который Д.Трамп высмеял при администрации Обамы".

"План предусматривает продолжение бомбардировок, наращивание поддержки и содействия местным силам для того, чтобы освободить иракский Мосул и, в конечном счете, сирийскую Ракку, перекрытие источников доходов ИГИЛ, стабилизацию ситуации на территориях, отвоеванных у ИГИЛ", - поделились информацией чиновники.

Два известных специалиста по военной стратегии считают план "неудовлетворительным", что документ "может не выполнить обещание Д.Трампа "полностью уничтожить ИГ" и сделать это быстро".

В свою очередь официальный представитель Пентагона Джефф Дэвис заявил, что "предварительный план - это масштабная стратегия, которая придает даже больше значение дипломатии, экономике и информации, нежели военной составляющей".

Он подчеркнул, что документ "основывается на общегосударственном подходе, совершенствуя координацию инструментов власти в области публичной дипломатии, киберпространства, информации, финансов и военной сферы, и укрепляет координацию между регионами".

Источник в Минобороны США отметил, что документ "устраняет многие обременительные элементы процесса принятия решений, которые существуют до сих пор, что позволит принимать решения более оперативно и с большей гибкостью".

Согласно официальным данным правительства США, "на земле" в Сирии находятся 500 американских военнослужащих, в Ираке - 5 тыс. 200, передает NBC News. Однако, по словам высокопоставленного представителя ВС США, "реальное число - как минимум в два раза больше".

Ранее президент США Д.Трамп поручил Пентагону подготовить план уничтожения ИГИЛ в Сирии и Ираке, проект документа уже передан президенту.

Чиновники, которые принимали участие в подготовке плана, предлагают снять ограничения на численность американского воинского контингента в Сирии, он составляет 500 человек, сообщила 6 марта газета The Washington Post.

9 марта представитель международной коалиции Джон Дорриан заявил, что США отправляют в Сирию дополнительно 400 военнослужащих.

15 марта The Washington Post со ссылкой на чиновника из Минобороны написала, что министерство собирается направить по крайней мере еще 1 тыс. военнослужащих в Сирию в преддверии наступления на город Ракку.

Верховный суд РФ признал "Исламское государство" (ИГИЛ, ИГ) террористической организацией, деятельность которой запрещена на территории России.