Целью нанесенного в ночь на пятницу удара самолетов ВВС Израиля по "Хезболле" в Сирии было уничтожение попавшего к этой группировке современного вооружения, заявил премьер Израиля Биньямин Нетаньяху.

"Когда мы видим попытки передать "Хезболле" современные виды вооружения, когда у нас есть разведданные и когда мы технически можем это сделать, мы действуем, чтобы сорвать эти попытки", - приводят его слова израильские СМИ.

"Именно так мы действовали вчера, и мы будем делать это и дальше", - добавил Б.Нетаньяху.

Ранее сообщалось, что между Израилем и Дамаском в ночь на пятницу произошел самый серьезный военный инцидент с начала вооруженного конфликта в Сирии в 2011 году.

По сообщению пресс-службы армии обороны Израиля, в ночь на пятницу, самолеты израильских ВВС нанесли удары по нескольким целям на территории Сирии.

Израильские СМИ сообщили, что результате операции были уничтожены несколько складов с ракетным оружием радикальной "Хезболла".

При этом, когда самолеты уже вернулись на территорию Израиля, по ним были выпущены несколько ракет ПВО, одна из которых была перехвачена израильской системой ПВО "Стрела". Местные СМИ отмечают, что этот было первое боевое применение этой системы.

В армейской пресс-службе подтверждают, что взрывы, которые слышали ночью в Иерусалиме, Модиине, на западном берегу реки Иордан, были взрывами при перехвате ракеты сирийских ПВО.

Сирийские ПВО выпустили по израильским военным самолетам ракеты зенитно-ракетного комплекса С-200 советского производства, пишут израильские СМИ.

Государственное сирийское агентство САНА опубликовало заявление командования вооруженных сил этой страны о том, один израильский самолет был сбит, другому причинен ущерб, два других скрылись без повреждений.

Командование армии обороны Израиля опровергло эти утверждения, заявив, что все самолеты, которые участвовали в антитеррористической операции, благополучно вернулись на свои базы.