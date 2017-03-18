Минюст США направил в комитеты конгресса документы о прослушке разговоров Трампа

Минюст США предоставил в пятницу документы комитетам по разведке нижней и верхней палаты конгресса США по делу о прослушивании телефонных разговоров Дональда Трампа во время президентской кампании, заявила официальный представитель министерства Сара Флорес.

"Министерство юстиции выполнило запрос лидеров комитетов по разведке и юридических комитетов палаты представителей и сената, обратившихся за информацией", - цитирует телеканал CNN ее слова.

Комитет по разведке, расследующий дело о просушивании разговоров Д.Трампа, рассматривает документы и планирует опубликовать заявление позже в пятницу (по местному времени), передает телеканал со ссылкой на источник в комитете.

"Мы должны выяснить, что произошло, есть много вопросов, оставшихся без ответа", - сказал в пятницу CNN глава комитета по разведке палаты представителей США Девин Нуньес.

Ранее на этой неделе он заявил, что сомневается в том, что разговоры Д.Трампа прослушивались, и ждет к 20 марта ответа от Министерства юстиции на запрос о предоставлении информации по данному делу.

В понедельник, 13 марта, Минюст США попросил комитет по разведке Палаты представителей предоставить "дополнительное время" для сбора доказательств по делу о прослушке.

Д.Трамп обвинил бывшего президента США Барака Обаму в том, что тот распорядился прослушивать его телефон во время предвыборной кампании. Белый дом потребовал от Конгресса провести соответствующее расследование.

В пятницу, 18 марта, в ходе совместной пресс-конференции с А.Меркель в Белом доме Д.Трапм начал с шутки, отвечая на вопрос о прослушке своей команды.

"Что касается прослушки со стороны ушедшей администрации (. . .) Ну, по крайней мере у нас (с канцлером ФРГ - ИФ) есть что-то общее", - сказал он, указывая на А.Меркель, подразумевая произошедший при его предшественнике Бараке Обаме инцидент с прослушкой со стороны ЦРУ ряда европейских лидеров, включая канцлера ФРГ.