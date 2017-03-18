Россия за сутки провела 9 гуманитарных операций в Сирии

Российским Центром по примирению враждующих сторон проведено девять гуманитарных акций в сирийских провинциях Алеппо, Хама и Деръа, сообщает Минобороны РФ.

"В городе Алеппо в районах Кади-Аскар, Ашрафия, Бшарах Аль-Хури, Шейх-Саид, Аль-Хамдания-4, Шейх-Максуд и Халеб Аль-Кадим и в населенном пункте Аджами (провинция Алеппо) произведена передача жителям 2,2 тонны хлеба, 3 тыс. порций горячего питания и 300 продуктовых пакетов. Еще 650 продуктовых пакетов было передано жителям населенных пунктов Саламия (провинция Хама) и Хабеб (провинция Деръа)", - говорится в гуманитарном бюллетене российского Центра по примирению враждующих сторон на территории САР.

В Центре отметили, что за сутки гуманитарную помощь получили 3 тыс. 950 жителей. Общая масса переданных населению гуманитарных грузов составила 6,8 тонны.

Также, при содействии российского Центра по примирению враждующих сторон из населенного пункта Эр-Ратма отправлен гуманитарный конвой в составе 21 рефрижератора и одного тягача в населенный пункт Мутаия провинции Деръа.

"Российскими самолетами с использованием парашютных платформ в район города Дейр-Эз-Зор доставлено 20,6 тонн гуманитарных грузов (продуктов питания), полученных сирийскими властями по линии ООН", - сообщили в Центре.