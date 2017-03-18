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СНГ 18.03.2017 11:14

Суд в Казахстане назначил главное разбирательство по делу беглого банкира Аблязова и его сообщников на 3 апреля

Главное судебное разбирательство в отношении бывшего главы казахстанского БТА банка Мухтара Аблязова и его сообщников, назначено на 3 апреля.

"Главное судебное разбирательство назначить на 3 апреля 10:00. Суд над Аблязовым провести заочно", - сказал судья Мартпек Какимжанов на предварительных слушаниях в субботу в специализированном межрайонном суде по уголовным делам Алматы.

На скамье подсудимых три бывших топ-менеджера БТА банка - председатель правления банка Садуакас Мамеш, председатель кредитного комитета Жаксылык Жаримбетов, директор банка по кредитованию Кайрат Садыков.

В конце февраля национальное бюро по противодействию коррупции Казахстана объявило о завершении досудебного расследования уголовного дела о хищениях в БТА Банке. По итогам расследования дана квалификация преступным деяниям бывшего топ-менеджмента БТА Банка - М.Аблязова, Ж.Жаримбетова, К.Садыкова и С.Мамеша.

В частности, М.Аблязов подозревается в создании и руководстве преступным сообществом, хищении денежных средств БТА банка и их легализации (отмывании), незаконном использовании денег банка и злоупотреблении полномочиями. "Следствием достоверно установлено, что похищенные средства являлись пенсионными вкладами населения, личными сбережениями граждан Казахстана и займами от иностранных финансовых институтов", - отмечали в нацбюро.

М.Аблязов был задержан властями Франции 31 июля 2013 года. В течение августа 2013 года Казахстан, РФ и Украина независимо друг от друга, самостоятельно и в соответствии с требованиями национального законодательства каждой из стран подали запросы об экстрадиции М.Аблязова из Франции.

Правительство Франции в сентябре 2015 года вынесло решение об экстрадиции М.Аблязова в Россию, где банкир должен был предстать перед судом по обвинению в хищениях, мошенничестве и легализации украденного.

Однако 9 декабря 2016 года Госсовет Франции отменил декрет премьер-министра этой страны о выдаче М.Аблязова в РФ и отпустил банкира на свободу. В качестве обоснования французский Госсовет указал, что его выдача "запрошена в политических целях".

Российские власти обвиняют М.Аблязова в хищении $5 млрд. Казахстан обвиняет М.Аблязова и его сообщников в хищении свыше $7,5 млрд.

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Тэги: КАЗАХСТАН, АБЛЯЗОВ, СУД, ДАТА


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