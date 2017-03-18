Суд в Казахстане назначил главное разбирательство по делу беглого банкира Аблязова и его сообщников на 3 апреля

Главное судебное разбирательство в отношении бывшего главы казахстанского БТА банка Мухтара Аблязова и его сообщников, назначено на 3 апреля.
"Главное судебное разбирательство назначить на 3 апреля 10:00. Суд над Аблязовым провести заочно", - сказал судья Мартпек Какимжанов на предварительных слушаниях в субботу в специализированном межрайонном суде по уголовным делам Алматы.
На скамье подсудимых три бывших топ-менеджера БТА банка - председатель правления банка Садуакас Мамеш, председатель кредитного комитета Жаксылык Жаримбетов, директор банка по кредитованию Кайрат Садыков.
В конце февраля национальное бюро по противодействию коррупции Казахстана объявило о завершении досудебного расследования уголовного дела о хищениях в БТА Банке. По итогам расследования дана квалификация преступным деяниям бывшего топ-менеджмента БТА Банка - М.Аблязова, Ж.Жаримбетова, К.Садыкова и С.Мамеша.
В частности, М.Аблязов подозревается в создании и руководстве преступным сообществом, хищении денежных средств БТА банка и их легализации (отмывании), незаконном использовании денег банка и злоупотреблении полномочиями. "Следствием достоверно установлено, что похищенные средства являлись пенсионными вкладами населения, личными сбережениями граждан Казахстана и займами от иностранных финансовых институтов", - отмечали в нацбюро.
М.Аблязов был задержан властями Франции 31 июля 2013 года. В течение августа 2013 года Казахстан, РФ и Украина независимо друг от друга, самостоятельно и в соответствии с требованиями национального законодательства каждой из стран подали запросы об экстрадиции М.Аблязова из Франции.
Правительство Франции в сентябре 2015 года вынесло решение об экстрадиции М.Аблязова в Россию, где банкир должен был предстать перед судом по обвинению в хищениях, мошенничестве и легализации украденного.
Однако 9 декабря 2016 года Госсовет Франции отменил декрет премьер-министра этой страны о выдаче М.Аблязова в РФ и отпустил банкира на свободу. В качестве обоснования французский Госсовет указал, что его выдача "запрошена в политических целях".
Российские власти обвиняют М.Аблязова в хищении $5 млрд. Казахстан обвиняет М.Аблязова и его сообщников в хищении свыше $7,5 млрд.
Баку придает особое значение отношениям с Ватиканом – президент Алиев
Армении обстреляла позиции ВС Азербайджана 115 раз - Минобороны
Глава МИД Азербайджана и Ирана отмечают динамичное развитие двусторонних отношений
СК PASHA Sigorta сохранила в январе-феврале 2017г лидерство в Азербайджане по премиям – MBNP
Премии страховщиков Азербайджана в январе-феврале составили около 104 млн манатов, выплаты – около 44 млн манатов
Чистые убытки банковского сектора Азербайджана за январь 2017г составили около 500 млн манатов
В ДТП на дорогах Азербайджана за минувшие сутки погиб 2 человека – МВД
Президент Алиев принял участие на торжествах по случаю Новруза
УМК получит из госбюджета Азербайджана 3 млн манатов на мероприятия в рамках Года Исламской солидарности
Суммарные инвестиции в программы развития регионов Азербайджана составили около 60 млрд манатов - премьер
Посол Израиля и глава ИВ Хачмазкого района Азербайджана обсудили сотрудничество в сфере туризма
Капремонт многоквартирных домов обойдется ИВ Гедабекского района в 767 тыс. манатов
Грузия и Азербайджан определяют будущее развитие региона между Каспийским и Черным морем – Маргвелашвили
Президент Азербайджана в 2017 году посетит Венгрию
Azersun Holding стал генеральным спонсором Caspian Energy Forum Baku 2017
AzMetco стал партнером Caspian Energy Forum Baku 2017
Банк ВТБ (Азербайджан) будет обслуживать клиентов и в праздничные дни
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»