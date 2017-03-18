В Киргизии задержан оппозиционный депутат

В Бишкеке милиция задержала трех участников марша "За политические права и свободу слова", среди задержанных - депутат оппозиционной фракции "Ата-Мекен" ("Родина") Каныбек Иманалиев.

Как сообщил "Интерфаксу" представитель столичных правоохранительных органов, "участники марша были задержаны за то, что вышли на проезжую часть и мешали движению".

Ранее в самом начале пешего марша, который идет южной части Бишкека в центр города, милиция предупредила организаторов двигаться строго по тротуарам, в ином случае, при выходе на проезжую часть, акция будет прекращена.

Участники марша двигались строго по тротуарам, милиция сопровождала их по ходу движения, однако ближе к конечной точке марша несколько участников вышли на проезжую часть и были задержаны.

Организаторами марша "За политические права и свободу слова" выступают гражданские активисты, представители правозащитных организаций, журналисты, к ним также присоединились депутаты оппозиционной фракции "Ата-Мекен", чей лидер Омурбек Текебаев задержан спецслужбой по подозрению в коррупции.

Участники акции призывают власти отозвать иски в отношении нескольких СМИ, но не выдвигают никаких политических требований.

По пути следования они периодически скандировали: "За свободный Кыргизстан".

Мэрия не препятствовала проведению марша, однако условием акции было обязательное соблюдение правил движения, в частности ПДД. После задержания троих участников марш продолжился в центре Бишкека.

Количество участников составило 100-150 человек.