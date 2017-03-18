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СНГ 18.03.2017 11:40

В Киргизии задержан оппозиционный депутат

В Бишкеке милиция задержала трех участников марша "За политические права и свободу слова", среди задержанных - депутат оппозиционной фракции "Ата-Мекен" ("Родина") Каныбек Иманалиев.

Как сообщил "Интерфаксу" представитель столичных правоохранительных органов, "участники марша были задержаны за то, что вышли на проезжую часть и мешали движению".

Ранее в самом начале пешего марша, который идет южной части Бишкека в центр города, милиция предупредила организаторов двигаться строго по тротуарам, в ином случае, при выходе на проезжую часть, акция будет прекращена.

Участники марша двигались строго по тротуарам, милиция сопровождала их по ходу движения, однако ближе к конечной точке марша несколько участников вышли на проезжую часть и были задержаны.

Организаторами марша "За политические права и свободу слова" выступают гражданские активисты, представители правозащитных организаций, журналисты, к ним также присоединились депутаты оппозиционной фракции "Ата-Мекен", чей лидер Омурбек Текебаев задержан спецслужбой по подозрению в коррупции.

Участники акции призывают власти отозвать иски в отношении нескольких СМИ, но не выдвигают никаких политических требований.

По пути следования они периодически скандировали: "За свободный Кыргизстан".

Мэрия не препятствовала проведению марша, однако условием акции было обязательное соблюдение правил движения, в частности ПДД. После задержания троих участников марш продолжился в центре Бишкека.

Количество участников составило 100-150 человек.

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Тэги: КИРГИЗИЯ, ОППОЗИЦИОНЕР, ЗАДЕРЖАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]