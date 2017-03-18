Руководство Ивано-Франковской таможни в полном составе попалось на взятке более миллиона гривен - МВД Украины

Львовские полицейские задержали на взятке руководство Ивано-Франковской таможни, которое ранее фигурировало в деле о взяточничестве на Львовской таможне, сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

"Преступная группа в составе и.о. начальника областной таможни, двух его заместителей, а также начальника таможенного поста пыталась предоставить взятку оперативникам управления защиты экономики во Львовской области Нацполиции и прокурору военной прокуратуры", - написал А.Аваков на своей странице в Фейсбук в субботу утром.

Он напомнил, что задержанные таможенники ранее работали на Львовской таможне. Однако после задержания 19 января одного из ее руководителей, они были переведены на аналогичные должности Прикарпатской таможни, где организовали незаконную схему сборов "снизу-вверх".

Глава МВД подчеркнул, что у правоохранителей имеются задокументированные факты взяточничества в тот период, когда таможенники находились на должностях Львовской таможни.

"Когда разоблаченные должностные лица поняли, что им не удастся избежать ответственности, решили договориться с правоохранителями. Цена вопроса, по их мнению, составила более миллиона гривен", - уточнил А.Аваков.

Ночью 17 марта, во время передачи взятки, таможенников задержали оперативники управления защиты экономики во Львовской области Нацполиции совместно со следователями военной прокуратуры Западного региона.