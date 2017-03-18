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Культура 18.03.2017 11:03

Президент Алиев принял участие на торжествах по случаю Новруза

Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие на торжествах по случаю Новруз байрам, сообщает сайт главы государства.

Глава государства разжег праздничный костер.

Ф.Исазаде

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ПРЕЗИДЕНТ, ПРАЗДНИК, УЧАСТИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]