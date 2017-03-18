В ДТП на дорогах Азербайджана за минувшие сутки погиб 2 человека – МВД

Два человека погибли в результате произошедших за минувшие сутки на территории Азербайджана трех дорожно-транспортных происшествий, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в МВД республики.

В зафиксированных ДТП пострадал еще три человека.

За сутки на территории республики было зафиксировано 90 преступлений, 28 из которых удалось раскрыть по «горячим следам».

По подозрению в совершении преступлений органы правопорядка задержали 47 человек.

Наряду с этим, были задержаны и переданы в следственные органы 27 человек, находящиеся в розыске.

Кроме этого, зафиксировано 6 фактов, связанных с незаконным оборотом наркотиков.

Ф.Исазаде