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СНГ 18.03.2017 12:33

Более 30 реактивных систем залпового огня "Смерч" и "Торнадо-Г" поступят в войска Западного военного округа РФ

Несколько десяткой реактивных систем залпового огня (РСЗО) получат вновь сформированные дивизии Западного военного округа (ЗВО), сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе округа.

"Более 30 единиц РСЗО "Смерч" и "Торнадо-Г" поступят на вооружение артиллерийских подразделений вновь сформированных дивизий ЗВО", - сообщили в пресс-службе.

По ее данным, всего до конца года в войска ЗВО поступит более 1000 единиц военной техники.

Дальнобойная РСЗО "Смерч" предназначена для поражения на дальних подступах любых групповых целей. Радиус стрельбы "Смерча" от 20 до 70 км, площадь поражения - 67 га.

РСЗО "Торнадо-Г", имеет высокую боевую эффективность за счет новой системы управления огнем с собственным ГЛОНАСС навигатором в пусковой установке и новым компьютеризированным баллистическим вычислителем. Каждый из снарядов этой системы снабжен микросхемами, которые управляют полетом. Это дополнительно снижает вероятность промаха. При этом снаряды могут иметь самую разную начинку: кумулятивные, осколочные, самоприцеливающиеся боевые элементы, противотанковые мины.

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Тэги: РОССИЯ, ВОЙСКА, СИСТЕМЫ, ПОСТУПЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]