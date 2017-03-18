Несколько десяткой реактивных систем залпового огня (РСЗО) получат вновь сформированные дивизии Западного военного округа (ЗВО), сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе округа.
"Более 30 единиц РСЗО "Смерч" и "Торнадо-Г" поступят на вооружение артиллерийских подразделений вновь сформированных дивизий ЗВО", - сообщили в пресс-службе.
По ее данным, всего до конца года в войска ЗВО поступит более 1000 единиц военной техники.
Дальнобойная РСЗО "Смерч" предназначена для поражения на дальних подступах любых групповых целей. Радиус стрельбы "Смерча" от 20 до 70 км, площадь поражения - 67 га.
РСЗО "Торнадо-Г", имеет высокую боевую эффективность за счет новой системы управления огнем с собственным ГЛОНАСС навигатором в пусковой установке и новым компьютеризированным баллистическим вычислителем. Каждый из снарядов этой системы снабжен микросхемами, которые управляют полетом. Это дополнительно снижает вероятность промаха. При этом снаряды могут иметь самую разную начинку: кумулятивные, осколочные, самоприцеливающиеся боевые элементы, противотанковые мины.
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