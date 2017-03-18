Милиция Бишкека отпустила оппозиционного депутата, задержанного за нарушение правил проведения акций

Сотрудники правоохранительных органов Бишкека отпустили депутата оппозиционной фракции "Ата-Мекен" ("Родина") Каныбека Иманалиева, которого задержали во время проведения в столице марша "За политические права и свободу слова" за нарушение правил дорожного движения и проведения акций и мирных собраний.
Акция была санкционирована городскими властями. Сотрудники милиции предупредили участников марша двигаться исключительно по тротуарам и не выходить на проезжую часть, но несколько человек вышли на проезжую часть и были задержаны.
Участники марша надеются, что вслед за К.Иманалиевым также будут отпущены двое других задержанных, так как они считают это задержание незаконным.
Вместе с тем, представитель МВД Киргизии заявил "Интерфаксу", что "со стороны задержанных было явное нарушение".
По оценкам правоохранительных органов, в марше приняли участие 70-80 человек.
Ранее в субботу представитель столичных правоохранительных органов сообщил "Интерфаксу" о задержании троих участников марша. Они были "задержаны за то, что вышли на проезжую часть и мешали движению", - сказал он.
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