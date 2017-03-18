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СНГ 18.03.2017 13:26

Милиция Бишкека отпустила оппозиционного депутата, задержанного за нарушение правил проведения акций

Сотрудники правоохранительных органов Бишкека отпустили депутата оппозиционной фракции "Ата-Мекен" ("Родина") Каныбека Иманалиева, которого задержали во время проведения в столице марша "За политические права и свободу слова" за нарушение правил дорожного движения и проведения акций и мирных собраний.

Акция была санкционирована городскими властями. Сотрудники милиции предупредили участников марша двигаться исключительно по тротуарам и не выходить на проезжую часть, но несколько человек вышли на проезжую часть и были задержаны.

Участники марша надеются, что вслед за К.Иманалиевым также будут отпущены двое других задержанных, так как они считают это задержание незаконным.

Вместе с тем, представитель МВД Киргизии заявил "Интерфаксу", что "со стороны задержанных было явное нарушение".

По оценкам правоохранительных органов, в марше приняли участие 70-80 человек.

Ранее в субботу представитель столичных правоохранительных органов сообщил "Интерфаксу" о задержании троих участников марша. Они были "задержаны за то, что вышли на проезжую часть и мешали движению", - сказал он.

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Тэги: КИРГИЗИЯ, ОППОЗИЦИОНЕР, ПОЛИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]