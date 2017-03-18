В здании нижней палаты парламента Таджикистана произошел пожар

МВД Таджикистана сообщает о пожаре в здании Маджлиси намояндагон (нижняя палата парламента Таджикистана).

Сообщение о возгорании в одном из кабинетов здания Маджлиси намояндагон поступило в противопожарную службу МВД в 07:27 утра, сообщили в пресс-центре МВД.

"По прибытию на места происшествия было установлено, что возгорание произошло в кабинете по приему граждан. Были задействованы два расчета противопожарных автомашин, пожар был своевременно потушен", - отметили в ведомстве.

"Причиной возгорания по предварительным заключениям, стал нагрев проводов от компьютера. Рабочей группой продолжается проверка в этом направлении", - сказали в министерстве.