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СНГ 18.03.2017 13:52

В здании нижней палаты парламента Таджикистана произошел пожар

МВД Таджикистана сообщает о пожаре в здании Маджлиси намояндагон (нижняя палата парламента Таджикистана).

Сообщение о возгорании в одном из кабинетов здания Маджлиси намояндагон поступило в противопожарную службу МВД в 07:27 утра, сообщили в пресс-центре МВД.

"По прибытию на места происшествия было установлено, что возгорание произошло в кабинете по приему граждан. Были задействованы два расчета противопожарных автомашин, пожар был своевременно потушен", - отметили в ведомстве.

"Причиной возгорания по предварительным заключениям, стал нагрев проводов от компьютера. Рабочей группой продолжается проверка в этом направлении", - сказали в министерстве.

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Тэги: ТАДЖИКИСТАН, ПАРЛАМЕНТ, ПОЖАР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]