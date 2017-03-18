Россия и США не могут совместно расследовать хакерские атаки из-за замораживания контактов между соответствующими органами - источник

Сотрудничество России и США в расследовании так называемого "дела хакеров" сегодня практически невозможно - все двусторонние контакты между правоохранительными органами заморожены, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.

"После смены администрации в Вашингтоне никаких контактов между сотрудниками правоохранительных органов России и США к настоящему времени нет. Рабочая группа, в которую входили представители компетентных органов двух стран, практически прекратила существование", - сказал собеседник агентства.

Именно поэтому, отметил он, "на данном этапе нереально говорить о каком-либо возможном сотрудничестве двух стран в расследовании деятельности группы взломщиков базы данных крупных американских компаний, в частности, Yahoo".

Накануне стало известно, что Минюст США направил в Россию запрос о выдаче группы граждан РФ, в том числе двух сотрудников ФСБ, которых американские спецслужбы обвиняют во взломе компьютерных систем и их базы данных.