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СНГ 18.03.2017 12:58

Россия и США не могут совместно расследовать хакерские атаки из-за замораживания контактов между соответствующими органами - источник

Сотрудничество России и США в расследовании так называемого "дела хакеров" сегодня практически невозможно - все двусторонние контакты между правоохранительными органами заморожены, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.

"После смены администрации в Вашингтоне никаких контактов между сотрудниками правоохранительных органов России и США к настоящему времени нет. Рабочая группа, в которую входили представители компетентных органов двух стран, практически прекратила существование", - сказал собеседник агентства.

Именно поэтому, отметил он, "на данном этапе нереально говорить о каком-либо возможном сотрудничестве двух стран в расследовании деятельности группы взломщиков базы данных крупных американских компаний, в частности, Yahoo".

Накануне стало известно, что Минюст США направил в Россию запрос о выдаче группы граждан РФ, в том числе двух сотрудников ФСБ, которых американские спецслужбы обвиняют во взломе компьютерных систем и их базы данных.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: РОССИЯ, США, ХАКЕРЫ, РАССЛЕДОВАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]