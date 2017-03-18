Россияне владеют недвижимостью в домах компании Трампа во Флориде на почти $100 млн - СМИ

Не менее 63 человек из РФ владеют недвижимостью в принадлежащих компании Дональда Трампа элитных небоскребах в южной Флориде, сообщает американский телеканал Си-Эн-Би-Си со ссылкой на проведенное журналистами расследование.
Отмечается, что речь идет о покупателях с российским гражданством или с пропиской в РФ, купивших недвижимость на общую сумму в $98,4 млн. Для расследования была выбрана Флорида, так как именно там расположены многие построенные Д.Трампом объекты недвижимости. Кроме того в этом штате легче устанавливать собственников подобных объектов, нежели в других частях США.
Американские СМИ подчеркивают, что в реальности российских покупателей может быть и больше, но в ряде случаев выяснить, кто является собственником жилья, было невозможно. Кроме того, не учитывались выходцы из РФ, которые при оформлении документов не использовали российский паспорт или прописку.
В сообщениях говорится, что некоторые из покупателей являются "бизнесменами, обладающими связями в политике". При этом среди них нет людей, которые, по мнению западных СМИ, можно было бы охарактеризовать как наиболее приближенных к российскому руководству.
В частности, среди покупателей упоминается бывший начальник Первого главного управления Спецстроя России Александр Юзвик, акционер Absolute Group Андрей Трусков, глава банка "Викинг" Алексей Устаев.
Некоторые покупатели, согласно полученным данным, сумели извлечь финансовую выгоду из сделок с купленной у компании Д.Трампа недвижимостью. К примеру, занимавшийся политикой в Башкирии Вадим Гатауллин купил две квартиры во Флориде, а потом - перепродал их по выгодной для себя цене.
В компании Trump Organization назвали данную историю с российскими покупателями недвижимости "раздутой СМИ".
Президент США Дональд Трамп перед инаугурацией передал детям управление своим бизнесом. Он неоднократно говорил, что не имеет никаких бизнес-интересов в самой России, не скрывая при этом, что построенные им объекты недвижимости покупают люди со всего мира.
Азербайджан никогда не действовал под диктовку внешних сил, заявляет Алиев
Баку обеспокоен конфликтами в регионе и не исключает их возможного влияния на Азербайджан – президент
Азербайджан не смирится с бойкотированием Арменией переговорного процесса, восстановит свою территориальную целостность любой ценой – Президент Алиев
СК PASHA Sigorta сохранила в январе-феврале 2017г лидерство в Азербайджане по премиям – MBNP
Премии страховщиков Азербайджана в январе-феврале составили около 104 млн манатов, выплаты – около 44 млн манатов
Чистые убытки банковского сектора Азербайджана за январь 2017г составили около 500 млн манатов
В ДТП на дорогах Азербайджана за минувшие сутки погибли 2 человека – МВД
Президент Алиев принял участие на торжествах по случаю Новруза
УМК получит из госбюджета Азербайджана 3 млн манатов на мероприятия в рамках Года Исламской солидарности
Суммарные инвестиции в программы развития регионов Азербайджана составили около 60 млрд манатов - премьер
Посол Израиля и глава ИВ Хачмазкого района Азербайджана обсудили сотрудничество в сфере туризма
Капремонт многоквартирных домов обойдется ИВ Гедабекского района в 767 тыс. манатов
Грузия и Азербайджан определяют будущее развитие региона между Каспийским и Черным морем – Маргвелашвили
Президент Азербайджана в 2017 году посетит Венгрию
Azersun Holding стал генеральным спонсором Caspian Energy Forum Baku 2017
AzMetco стал партнером Caspian Energy Forum Baku 2017
Банк ВТБ (Азербайджан) будет обслуживать клиентов и в праздничные дни
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»