Россияне владеют недвижимостью в домах компании Трампа во Флориде на почти $100 млн - СМИ

Не менее 63 человек из РФ владеют недвижимостью в принадлежащих компании Дональда Трампа элитных небоскребах в южной Флориде, сообщает американский телеканал Си-Эн-Би-Си со ссылкой на проведенное журналистами расследование.

Отмечается, что речь идет о покупателях с российским гражданством или с пропиской в РФ, купивших недвижимость на общую сумму в $98,4 млн. Для расследования была выбрана Флорида, так как именно там расположены многие построенные Д.Трампом объекты недвижимости. Кроме того в этом штате легче устанавливать собственников подобных объектов, нежели в других частях США.

Американские СМИ подчеркивают, что в реальности российских покупателей может быть и больше, но в ряде случаев выяснить, кто является собственником жилья, было невозможно. Кроме того, не учитывались выходцы из РФ, которые при оформлении документов не использовали российский паспорт или прописку.

В сообщениях говорится, что некоторые из покупателей являются "бизнесменами, обладающими связями в политике". При этом среди них нет людей, которые, по мнению западных СМИ, можно было бы охарактеризовать как наиболее приближенных к российскому руководству.

В частности, среди покупателей упоминается бывший начальник Первого главного управления Спецстроя России Александр Юзвик, акционер Absolute Group Андрей Трусков, глава банка "Викинг" Алексей Устаев.

Некоторые покупатели, согласно полученным данным, сумели извлечь финансовую выгоду из сделок с купленной у компании Д.Трампа недвижимостью. К примеру, занимавшийся политикой в Башкирии Вадим Гатауллин купил две квартиры во Флориде, а потом - перепродал их по выгодной для себя цене.

В компании Trump Organization назвали данную историю с российскими покупателями недвижимости "раздутой СМИ".

Президент США Дональд Трамп перед инаугурацией передал детям управление своим бизнесом. Он неоднократно говорил, что не имеет никаких бизнес-интересов в самой России, не скрывая при этом, что построенные им объекты недвижимости покупают люди со всего мира.