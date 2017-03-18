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Дальнее зарубежье 18.03.2017 14:19

Кандидат в президенты Франции Дюпон-Эньян оказался в Орли в момент стрельбы

Кандидат в президенты Франции Николя Дюпон-Эньян сообщил в субботу, что находится в парижском международном аэропорту Орли, где был застрелен напавший на военных мужчина.

Он опубликовал в своем микроблоге в "Твиттере" фотографии одного из терминалов аэропорта и раскритиковал действующие в аэропорту меры безопасности.

"В терминале "Орли-запад" не видно сотрудников служб безопасности. Ни одного сотрудника. Пассажирами никто не занимается, никто их не информирует", - написал он.

"Более чем когда бы то ни было важно сохранить в стране режим ЧС и усилить наши службы безопасности", - добавил Н.Дюпон-Эньян.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ФРАНЦИЯ, ПОЛИТИК, АЭРОПОРТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]