Кандидат в президенты Франции Дюпон-Эньян оказался в Орли в момент стрельбы

Кандидат в президенты Франции Николя Дюпон-Эньян сообщил в субботу, что находится в парижском международном аэропорту Орли, где был застрелен напавший на военных мужчина.
Он опубликовал в своем микроблоге в "Твиттере" фотографии одного из терминалов аэропорта и раскритиковал действующие в аэропорту меры безопасности.
"В терминале "Орли-запад" не видно сотрудников служб безопасности. Ни одного сотрудника. Пассажирами никто не занимается, никто их не информирует", - написал он.
"Более чем когда бы то ни было важно сохранить в стране режим ЧС и усилить наши службы безопасности", - добавил Н.Дюпон-Эньян.
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