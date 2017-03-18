Кандидат в президенты Франции Дюпон-Эньян оказался в Орли в момент стрельбы

Кандидат в президенты Франции Николя Дюпон-Эньян сообщил в субботу, что находится в парижском международном аэропорту Орли, где был застрелен напавший на военных мужчина.

Он опубликовал в своем микроблоге в "Твиттере" фотографии одного из терминалов аэропорта и раскритиковал действующие в аэропорту меры безопасности.

"В терминале "Орли-запад" не видно сотрудников служб безопасности. Ни одного сотрудника. Пассажирами никто не занимается, никто их не информирует", - написал он.

"Более чем когда бы то ни было важно сохранить в стране режим ЧС и усилить наши службы безопасности", - добавил Н.Дюпон-Эньян.