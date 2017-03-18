Баку обеспокоен конфликтами в регионе и не исключает их возможного влияния на Азербайджан – президент

Президент Ильхам Алиев не исключает отрицательного влияния войн и конфликтов региона на Азербайджан.
«Войны, нелицеприятные события, кровавые столкновения, которые сегодня наблюдаются в нашем регионе и во всем мире беспокоят нас. Потому что мы не живем в изоляции. Если возрастает напряженность и риски в нашем регионе, естественно, это может отрицательно повлиять и на нас»,- заявил И.Алиев в ходе выступления на торжествах по случаю Новруз байрам.
Он отметил, что первостепенной задачей правительства в этих условиях является защита народа от будущих рисков
«В Азербайджане обеспечена безопасность. В этот период, к сожалению, и в нашем регионе, и в евразийском континенте ситуация напряженная. Мы должны еще больше укрепить безопасность нашей страны. В Азербайджане, можно сказать, что нет внутренних рисков и опасности. А от внешних рисков мы защищаемся, физических и возможных идеологических»,- отметил глава государства.
Ф.Исазаде
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