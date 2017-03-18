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Внутренняя политика 18.03.2017 14:37

Баку обеспокоен конфликтами в регионе и не исключает их возможного влияния на Азербайджан – президент

Президент Ильхам Алиев не исключает отрицательного влияния войн и конфликтов региона на Азербайджан.

«Войны, нелицеприятные события, кровавые столкновения, которые сегодня наблюдаются в нашем регионе и во всем мире беспокоят нас. Потому что мы не живем в изоляции. Если возрастает напряженность и риски в нашем регионе, естественно, это может отрицательно повлиять и на нас»,- заявил И.Алиев в ходе выступления на торжествах по случаю Новруз байрам.

Он отметил, что первостепенной задачей правительства в этих условиях является защита народа от будущих рисков

«В Азербайджане обеспечена безопасность. В этот период, к сожалению, и в нашем регионе, и в евразийском континенте ситуация напряженная. Мы должны еще больше укрепить безопасность нашей страны. В Азербайджане, можно сказать, что нет внутренних рисков и опасности. А от внешних рисков мы защищаемся, физических и возможных идеологических»,- отметил глава государства.

Ф.Исазаде

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, АЛИЕВ, РЕГИОН, КОНФЛИКТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]