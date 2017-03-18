Азербайджан никогда не действовал под диктовку внешних сил, заявляет Алиев

Азербайджан никогда не действовал под диктовку внешних сил т.к. это чревато большими проблемами, заявил президент Ильхам Алиев.
«Мы хозяева своей судьбы. Мы сами определяем свою политику. Мы можем устоять перед внешним давлением, что показала новейшая история. История также показала, что если мы действовали под диктовку внешних сил, столкнулись бы с большими проблемами»,- заявил И.Алиев в ходе выступления на торжествах по случаю Новруз байрам.
Глава государства отметил, что 5-6 лет назад ситуация в близлежащих регионах была в корне другой.
«Никто и представить не мог, что в этих регионах будут войны и конфликты, погибнут сотни тысяч человек, миллионы людей станут беженцами и вынужденными переселенцами. Но все это реальность. Все это случилось в результате внешнего вмешательства»,- подчеркнул И.Алиев
Ф.Исазаде
СК PASHA Sigorta сохранила в январе-феврале 2017г лидерство в Азербайджане по премиям – MBNP
Премии страховщиков Азербайджана в январе-феврале составили около 104 млн манатов, выплаты – около 44 млн манатов
Чистые убытки банковского сектора Азербайджана за январь 2017г составили около 500 млн манатов
В ДТП на дорогах Азербайджана за минувшие сутки погибли 2 человека – МВД
Президент Алиев принял участие на торжествах по случаю Новруза
УМК получит из госбюджета Азербайджана 3 млн манатов на мероприятия в рамках Года Исламской солидарности
Суммарные инвестиции в программы развития регионов Азербайджана составили около 60 млрд манатов - премьер
Посол Израиля и глава ИВ Хачмазкого района Азербайджана обсудили сотрудничество в сфере туризма
Капремонт многоквартирных домов обойдется ИВ Гедабекского района в 767 тыс. манатов
Главы МИД РФ и Франции договорились о сотрудничестве при подготовке и проведении межсирийских переговоров в Женеве - МИД РФ
Почти 70 большегрузов скопилось на закрытой из-за снегопада Военно-Грузинской дороге
Главы МИД РФ и Узбекистана обсудили подготовку госвизита президента Мирзиёева в Россию
Грузия и Азербайджан определяют будущее развитие региона между Каспийским и Черным морем – Маргвелашвили
Президент Азербайджана в 2017 году посетит Венгрию
Azersun Holding стал генеральным спонсором Caspian Energy Forum Baku 2017
AzMetco стал партнером Caspian Energy Forum Baku 2017
Банк ВТБ (Азербайджан) будет обслуживать клиентов и в праздничные дни
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»