Азербайджан никогда не действовал под диктовку внешних сил, заявляет Алиев

Азербайджан никогда не действовал под диктовку внешних сил т.к. это чревато большими проблемами, заявил президент Ильхам Алиев.

«Мы хозяева своей судьбы. Мы сами определяем свою политику. Мы можем устоять перед внешним давлением, что показала новейшая история. История также показала, что если мы действовали под диктовку внешних сил, столкнулись бы с большими проблемами»,- заявил И.Алиев в ходе выступления на торжествах по случаю Новруз байрам.

Глава государства отметил, что 5-6 лет назад ситуация в близлежащих регионах была в корне другой.

«Никто и представить не мог, что в этих регионах будут войны и конфликты, погибнут сотни тысяч человек, миллионы людей станут беженцами и вынужденными переселенцами. Но все это реальность. Все это случилось в результате внешнего вмешательства»,- подчеркнул И.Алиев

Ф.Исазаде