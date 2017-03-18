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Дальнее зарубежье 18.03.2017 15:30

Представители США приглашены на конференцию в Москве - советник президента Афганистана

Россия уже направила в Вашингтон приглашение принять участие в конференции по афганскому урегулированию в Москве 14 апреля, сообщил советник президента Афганистана по нацбезопасности Ханиф Атмар по итогам встреч в российской столице.

"Приглашение уже направлено в Соединенные Штаты", - сказал Х.Атмар в интервью "Интерфаксу".

Число стран-участников конференции, по его словам, будет увеличено вдвое по сравнению с первой подобной встречей, которая прошла в Москве в феврале.

"В конференции 14 апреля примут участие 12 стран, приглашения также получили пять республик Центральной Азии", - сообщил советник президента.

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Тэги: АФГАНИСТАН, КОНФЕРЕНЦИЯ, США, ПРИГЛАШЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]