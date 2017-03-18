Представители США приглашены на конференцию в Москве - советник президента Афганистана

Россия уже направила в Вашингтон приглашение принять участие в конференции по афганскому урегулированию в Москве 14 апреля, сообщил советник президента Афганистана по нацбезопасности Ханиф Атмар по итогам встреч в российской столице.

"Приглашение уже направлено в Соединенные Штаты", - сказал Х.Атмар в интервью "Интерфаксу".

Число стран-участников конференции, по его словам, будет увеличено вдвое по сравнению с первой подобной встречей, которая прошла в Москве в феврале.

"В конференции 14 апреля примут участие 12 стран, приглашения также получили пять республик Центральной Азии", - сообщил советник президента.