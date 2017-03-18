Патруль миссии ОБСЕ попал под обстрел в Донбассе, никто не пострадал - СММ ОБСЕ

Патруль наблюдателей Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ на Украине в составе пяти человек во время мониторинга ситуации на участке между Авдеевкой и Ясиноватой (Донецкая обл.) попал под обстрел из стрелкового оружия, пострадавших нет, сообщается в отчете СММ ОБСЕ.

Пять сотрудников патруля СММ 17 марта осуществляли мониторинг соблюдения режима прекращения огня на территории между подконтрольной украинскому правительству Авдеевкой и подконтрольной самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР) Ясиноватой для обеспечения возможности проведения разминирования на территории Донецкой фильтровальной станции и вблизи нее, восстановления водоснабжения с обеих сторон линии столкновения, отмечается в отчете.

На месте также присутствовали трое офицеров Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) (двое украинских и один российский), четыре представителя Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям и четверо членов бригады ДНР по разминированию, сообщает миссия ОБСЕ.

Как отмечается в отчете, около полудня наблюдатели услышали выстрел из стрелкового оружия за 100-200 м к югу от них. Все присутствующие немедленно скрылись за автомобилями миссии. "Наблюдатели определили, что выстрел был осуществлен в направлении с юга на северо-северный восток. Пока они садились в автомобили, то услышали еще один выстрел из стрелкового оружия за 100-200 м на юг", - уточняется в отчете.

Вскоре все присутствующие, включая патруль СММ, покинули этот район. Никто из наблюдателей не пострадал, автомобили миссии также не повреждены, сообщает миссия. Украинские и российские офицеры из СЦКК сообщили, что среди их сотрудников также никто не пострадал.

В СММ ОБСЕ констатируют, что это уже третий случай в этом районе за последние четыре недели, когда рядом с патрулями миссии или объектами ее собственности применяется стрелковое оружие.